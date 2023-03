Chi sono Antonio Gerini e Luciano Appignani, ex mariti Paola Quattrini/ “Ero disperata…”

Paola Quattrini, il primo matrimonio a 18 anni con il marchese Antonio Gerini

Il mondo del cinema e quello del doppiaggio saranno per sempre grati al ruolo inestimabile ricoperto da Paola Quattrini; attrice poliedrica che ha prestato il suo talento ad alcune pellicole ancora oggi iconiche. Classe 1944, l’attrice e doppiatrice ha iniziato la sua carriera da giovanissima, per poi destreggiarsi tra piccolo e grande schermo con particolare successo e apprezzamento. Oltre alla ricchezza professionale, Paola Quattrini ha avuto di pari passo una vita sentimentale altrettanto densa; come dimostrato dai due matrimoni con Antonio Gerini e Luciano Appignani.

Antonio Gerini è stato il primo marito di Paola Quattrini, conosciuto quando ancora non aveva compiuto la maggiore età e sposato poco dopo in circostanze che portarono la stessa attrice a rimpiangere quella frenetica decisione: “Mi sono sposata a 18 anni con il marchese Gerini, abbiamo fatto un matrimonio bizantino… Arrivata in albergo mi sono detta: oddio che ho fatto, devo andare da mamma“. Spiegò così la particolarità di quei momenti Paola Quattrini, in una vecchia intervista nel programma Oggi è un altro giorno. Il matrimonio tra Antonio Gerini e l’attrice durò effettivamente pochi anni, successivamente annullato dalla Sacra Rota per realizzare quello che sarà il secondo matrimonio dell’attrice.

Paola Quattrini, il ricorso alla Sacra Rota e il secondo matrimonio con Luciano Appignani

Antonio Gerini non è unicamente noto per la sua relazione con Paola Quattrini: il marchese ha avuto un ruolo nevralgico nell’ambito della dolce vita romana, spesso legato anche al mondo dello spettacolo. Il nobile ebbe infatti l’onore di essere il primo agente del grande Peppino Di Capri, oltre ad aver avuto una storia con l’iconica Anita Ekberg. Un aneddoto particolare riguarda invece la stessa famiglia di Antonio Gerini; a dispetto delle origini nobili, fu diseredato dallo zio Alessandro Gerini che decise di lasciare l’eredità di oltre 650 miliardi di lire ai Salesiani.

Dopo la relazione con Antonio Gerini, l’attrice Paola Quattrini incontrò nuovamente l’amore grazie a Luciano Appignani; quest’ultimo è uno stimato produttore cinematografico che ha concentrato buona parte della sua fortunata carriera tra la prima metà degli anni ’60 e la fine degli anni ’80. L’amore tra il produttore e Paola Quattrini fu talmente forte che la donna scelse di ricorrere alla Sacra Rota per annullare la sua unione precedente e sposarsi di nuovo. “Con Luciano ho avuto una figlia, Selvaggia, che volevo tantissimo”. Dal loro amore è nata appunto Selvaggia, che oggi segue le orme materne facendosi largo nel mondo del cinema. Ad oggi, Paola Quattrini sarebbe ancora accompagnata da un uomo la cui identità non è stata ancora gettata in pasto alla cronaca rosa.











