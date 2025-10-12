Chi sono Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia di Uomini e Donne ospite a Verissimo: dal matrimonio alla figlia Allegra Cerioli

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo del 12 ottobre 2025 ci sono anche Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. I fan di Uomini e Donne conosceranno sicuramente la coppia, che solo pochi mesi fa è convolata a nozze. Andrea e Arianna sono una delle coppie più amate dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, che ha trovato l’amore proprio nel ben noto studio di Canale 5. Andrea è uno dei pochissimi che ha affrontato il percorso da tronista due volte, e la seconda è stato quasi subito colpito dalla bella Arianna. Al punto tale da decidere di sceglierla di punto in bianco, senza seguire la solita prassi con ultime esterne e petali rossi.

Arianna, d’altro canto, ha detto sì ad Andrea senza pensarci due volte, iniziando al suo fianco un bellissimo percorso di coppia che non ha conosciuto crisi e che, anzi, ha portato loro il dono più bello: un figlio.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono sposati: i dettagli del matrimonio a Verissimo

Il 6 febbraio del 2023 è nata Allegra Cerioli, prima figlia di Andrea e Arianna. Un dono accolto con immensa gioia dalla coppia, che quest’anno sono anche convolati a nozze. Il matrimonio della coppia di Uomini e Donne è stato celebrato il 24 maggio 2025, e ad accompagnare mamma e papà all’altare c’era anche la piccola Allegra. Un matrimonio i cui momenti salienti e più emozionanti saranno mostrati al pubblico di Canale 5 proprio nel corso della nuova puntata di Verissimo. Un momento durante il quale non mancheranno anche racconti inediti di quella giornata indimenticabile. E chissà che la coppia non si sbilanci anche sul futuro e, forse, sul desiderio di allargare ulteriormente la famiglia con un secondo figlio.

