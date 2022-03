Olimpia e Ascanio, chi sono i genitori di Barù?/ È stato il padre a chiamarlo così…

Olimpia Gaetani Dell’Aquila e Ascanio, chi sono i genitori di Barù Gaetani

La madre di Barù si chiama Olimpia Gaetani Dell’Aquila, è la figlia di Costanza Della Gherardesca e la sorella di Costantino della Gherardesca; è da lei che Gherardo Gaetani (Barù) ha ottenuto la “nobiltà”, che per lui però non è un dato così importante dato che attualmente in Italia, il titolo nobiliare non ha più alcun valore. Il padre Ascanio invece, morto da qualche anno, aveva origini umili, veniva da una famiglia di operai ed ha trasmesso a Barù la passione per lo sport e per l’arte.

Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, il gieffino ha avuto modo di parlare della sua famiglia e nonostante la riservatezza che lo contraddistingue, ha subito fatto notare come la madre ed il padre siano state due figure di fondamentale importanza nella sua vita, nonostante il padre a volte sia stato un po’assente, poichè come sappiamo, i genitori di Barù si erano separati quando lui aveva solo quattro anni ed in seguito il padre Ascanio aveva sposato un’altra donna ed avuto un’altra figlia, nonchè sorellastra di Barù: Fedra; che è stata ospite al Grande Fratello Vip per comunicare al fratellastro il desiderio di poter instaurare un legame più forte insieme a lui quando sarebbe uscito dal reality.

Le dichiarazioni di Barù sui suoi genitori e il significato del suo nomignolo

Nonostante la timidezza e la riservatezza che lo contraddistinguono, anche Barù ha dovuto raccontare di sè e della sua famiglia all’interno della casa del Grande Fratello Vip; quando i genitori si sono separati, racconta Barù, è cresciuto con la madre Olimpia e su di lei ha affermato: “Ha fatto tutto per me, avevo un’ottima relazione con mio padre ma ovviamente non era un punto fisso nella mia vita” eppure, a dargli il soprannome “Barù” fu proprio il padre Ascanio, è proprio il gieffino a raccontarne i retroscena dicendo: “Quando sono nato, prematuro di due settimane, pesavo quasi 5 Kg. A mia mamma hanno fatto il cesareo e mio padre mi ha visto e ha detto ‘Questo è un Barù’ indicando una nuova specie”.

Nonostante la poca presenza paterna, per lui Ascanio è comunque stato un esempio dal punto di vista lavorativo e umano, ha infatti raccontato che lui era un uomo dai molti talenti, faceva di tutto, giocava a calcio da piccolo, ha fatto l’attore ed era anche un bravissimo artista, poi ha affermato: “Gli assomiglio: sappiamo fare tutto, poi non facciamo nulla”; dalle dichiarazioni della sorella Fedra, sappiamo anche che oltre al carattere, Barù somigliava molto al padre anche esteticamente.











