Chi sono Aurora Leone e Fabio Balsamo?/ Dai The Jackal al successo in tv

Aurora Leone e Fabio Balsamo chi sono: dal grande successo con i The Jackal al trionfo nel mondo della televisione. Ecco chi sono. Partiamo da Fabio Balsamo nato nel 1989 a Casalnuovo di Napoli. L’attore e youtuber ha 32 anni e di lui si conosce davvero poco. Non è dato sapere se sia fidanzato o meno, visto che lo youtuber e attore è molto riservato e discreto e predilige vivere la propria vita privata e sentimentale lontano dal clamore mediatico e dalle luci del mondo dello spettacolo. Non è dato sapere se nella sua vita ci sia qualcuno oppure no, come non è dato sapere se ha dei figli.

Di certo possiamo dirvi che Fabio Balsamo ha recitato anche al cinema in diverse pellicole di successo. A cominciare dal “Addio fottuti musi verdi”, il lungometraggio d’esordio cinematografico dei The Jackal, ma non solo. Balsamo, infatti, ha recitato anche nella commedia “7 ore per farti innamorare” e in “Babbo Natale non viene dal nord”.

Aurora Leone di The Jackal: chi è

Da Fabio Balsamo passiamo ad Aurora Leone. Classe 1999, Aurora è nata il 18 maggio a Caserta. La passione per la recitazione è nata grazie al papà, autore di monologhi. Nel 2016 viene scelta per il concorso Campania Actor Studio dove ha presentato proprio un monologo del padre. Successivamente ha cominciato a collaborare con il Colorado Lab alla “Speranza Fest”. Di suo pugno ha scritto il monologo “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto” che ha presentato sul palcoscenico nel 2018 in tre date tutte sold out.

Non solo, sempre nel 2018 ha partecipato alle selezioni di Italia’s Got Talent conquistando la grande popolarità. Durante la sua partecipazione ha presentato alcuni estratti da “Quotidiana Mente” conquistando il pubblico e la giuria che l’ha portata fino alla finalissima dove si è classifica al quinto posti. Poco dopo l’ingresso nei The Jackal dove lavora come autrice e attrice di vari contenuti.

