Azzurra Devalle e mamma Tiziana protagoniste di Io canto family: le due concorrenti originarie della provincia di Bergamo pronte alla semifinale

Tra i semifinalisti di Io canto family ci sono anche Azzurra Devalle e mamma Tiziana. Azzurra, di 13 anni, ha raccontato: “Io canto con mia mamma e canto perché secondo me è la cosa più bella del mondo”. Mamma Tiziana, invece, ha raccontato: “Io canto perché il canto è un dono e quando canto sto da Dio”. Mamma Tiziana, dopo aver saputo di essere stata selezionata per Io canto family, non ci credeva: pensava che fosse uno scherzo. Azzurra, invece, si è messa a piangere dall’emozione del traguardo. Eppure è mamma Tiziana quella che più si è emozionata sul palco di Io canto family: “Cantare con te è veramente un’emozione nell’emozione”.

Azzurra Devalle e mamma Tiziana sono riuscite a mettersi in mostra nel corso dell’avventura a Io canto family, mostrandosi legate da un rapporto splendido oltre che da un talento comune. Le due concorrenti si sono esibite, nel corso delle puntate, in tanti brani iconici della musica, italiana e non, da “Mamma Maria” a “Sarà perché ti amo”.

Azzurra Devalle e mamma Tiziana a Io canto family: originarie di Bergamo!

Azzurra Devalle e mamma Tiziana, protagoniste di Io canto family, sono originarie della provincia di Bergamo e più precisamente di un paesino, Gorlago. Mamma e figlia hanno una passione comune, proprio la musica: “Cantiamo sempre e ovunque” hanno rivelato a Io canto family, programma che hanno seguito a lungo da spettatrici prima di decidere di prendervi parte. Il loro genere preferito? Una sorte di gospel all’italiana, come ha spiegato mamma Tiziana. Nel corso della loro avventura nel programma, Azzurra Devalle e mamma Tiziana si sono esibite più che altro in brani italiani, vista la loro passione per il genere.