Barbara De Santi è stata una dama storica di Uomini e donne. Nata nel 1969 a Mantova, sin da bambina si appassiona alla musica al punto da essersi diplomata in clarinetto al Conservatorio “L. Campiani” della sua città. Da adulta, si dedica all’insegnamento e alla scrittura trovando nei suoi allievi una seconda famiglia. Barbara ha partecipato per la prima volta al trono over di Uomini e Donne diversi anni fa trovando l’amore e lasciando la trasmissione. Nel corso degli anni è tornata più volte nel programma di Maria De Filippi fino all’attuala stagione durante la quale ha trovato l’amore in Ruggiero D’Andrea.

Anche quest’ultimo, esattamente come Barbara, ha partecipato diverse volte a Uomini e Donne. Classe 1968, è uno chef, vive a Taranto ed è papà di tre figlie. In passato ha gestito diversi locali e, dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2018 e nel 2020, è tornato nel 2024 trovando l’amore in Barbara.

La storia tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea a Uomini e Donne

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne e, quando si sono accomodati per la prima volta al centro dello studio hanno sorpreso tutti. Sin dal primo appuntamento, la dama del trono over, solitamente sempre molto puntigliosa, non ha nascosto il proprio entusiasmo confermando l’intenzione di continuare a frequentare. Sin dalle prime settimane, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno notato lo sguardo dolce della dama e il suo atteggiamento più accondiscendente.

Dall’altra parte, anche Ruggiero ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di perdere tempo al punto da essersi dedicato subito esclusivamente alla conoscenza con Barbara. Quando entrambi hanno capito di provare un sentimento forte, hanno annunciato l’addio al programma di Maria De Filippi emozionando tutti.

