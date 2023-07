Chi sono Bianca Jagger e Melanie Hamrick, ex moglie e fidanzata di Mick Jagger/ I rumor sul matrimonio

Mick Jagger, l’iconico matrimonio con Bianca Jagger

A chiunque sarà capitato di udire almeno una volta la frase: “Ah, quando c’erano i Rolling Stones“. Nostalgici a parte, la band è considerata quasi a priori tra le più iconiche nel panorama musicale mondiale, soprattutto in riferimento al contesto rock. Il suo fondatore nonchè frontman, Mick Jagger, è stato ed è ancora un pilastro dell’industria delle sette note, al netto della sua influenza dal punto di vista mediatico. Il suo stile istrionico, coinvolgente, ha spesso attirato l’attenzione dei media non solo per questioni di carattere artistico.

Mick Jagger ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, condita da ben 3 matrimoni e 8 figli. La prima unione risale al 1971 con Bianca Pèrez-Mora Macias, meglio conosciuta semplicemente come Bianca Jagger. Il loro rapporto è durato 7 ma fin da subito hanno sono stati considerati come vere e proprie icone di stile. I media degli anni ’70 erano disposti a tutto pur di poter avere una copertina che raccontasse la loro liaison. Iconica è stata infatti l’immagine post-nozze del cantante e della moglie in “fuga” dalla cerimonia a bordo di un auto. In particolare, durò a lungo una sorta di sodalizio con il marchio Yves Saint Laurent.

Dopo il matrimonio intenso e influente con Bianca Jagger, il fondatore dei Rolling Stones ha avuto altri due matrimoni. L’ultimo con L’Wren Scott, culminato in maniera tragica con il suicidio di quest’ultima. Dopo qualche anno il cuore di Mick Jagger è tornato a battere per una talentuosa ballerina di nome Melanie Hamrick. Nel 2016 – con la fidanzata 29enne – è diventato padre, alla veneranda età di 73 anni, del suo ottavo figlio: Deveraux.

Proprio di recente, è balzato alla cronaca un presunto retroscena riferito al rapporto tra Mick Jagger e la fidanzata Melanie Hamrick. Il Daily Mail ha infatti lanciato l’indiscrezione secondo la quale i due sia prossimi a convolare a nozze in gran segreto; sarebbe dunque il quarto matrimonio per il fondatore e frontman dei Rolling Stones. Lo scoop sarebbe nato dopo un presunto avvistamento della ballerina che fiera portava al dito un anello di fidanzamento piuttosto vistoso. E’ lecito credere che il sogno nuziale sia nei programmi del prossimo futuro per il cantante e la fidanzata Melanie Hamrick.

