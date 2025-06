I Bnkr44 sono una band, stilizzazione del nome bunker44, che parteciperà domenica 1 Giugno 2025 al concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2025 e che vedrà protagonisti diversi artisti della scena nazionale italiana. Il bnkr44 è un collettivo musicale che nasce nel 2019, non è molto famoso ma andiamo a vedere nello specifico chi sono.

I bnkr44 sono un collettivo musicale nato nel 2019 ma che vede protagonisti tutti artisti nati tra il 2000 ed il 2001. I protagonisti di questo gruppo di origini toscane sono Erin, Piccolo, Caph, Fares, Jxn, Faster ed infine gherayo, tutti cantanti e produttori a livello locale. Il gruppo nasce il 4 Aprile e da qui il numero 44 all’interno del nome del gruppo.

I ragazzi entrano via piattaforme streaming e questa band debutta con un primo interessante progetto direttamente su Spotify. Negli anni i bnkr44 hanno visto una crescita man mano ed hanno attuato delle collaborazioni sia con Ariete che con Tredici Pietro (il figlio di Gianni Morandi. La band partecipa nel 2024 al Festival di Sanremo dove si fanno notare con il brano Governo Punk.

Bnkr44 e lo sviluppo della loro crescita musicale

L’esperienza al Festival di Sanremo ha fatto comunque conoscere i bnkr44 che stanno pian piano provando a emergere mediante la loro musica, un mix di stili e con l’obiettivo di espandersi. Nel 2025 questa band ha lanciato l’album Tocca il Cielo e questo è stato sicuramente un nuovo punto di appoggio per la loro crescita musicale.

I bnkr44 hanno raccontato la loro esperienza a Sanremo e come nasce il nuovo album mediante un’intervista ai microfoni di Radio 105 svelando: “L’album si chiama ‘Tocca il Cielo’ perchè si tratta di un’azione metaforica di chi aspira a salire sempre più in alto, a conquistare obiettivi che ci siamo dati durante il nostro percorso”.

E questi 6 ragazzi hanno dimostrato di avere grande forza di volontà e l’obiettivo di crescere e fare sempre meglio per raggiungere nuove grandi vette. Che sia per noi stessi e per tutti i nostri fan. Gioie e dolori mediante il loro viaggio e loro hanno spiegato: “Non è tutto oro ciò che luccica, è stato un lungo viaggio per noi e non è stato facile”.