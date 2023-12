CHI SONO BNKR44 CON “EFFETTI SPECIALI” A SANREMO GIOVANI 2023/ “Siamo animali mitologici da palco” ma il web…

“Siamo degli animali mitologici da palco, tutte le volte saliamo sul palco, spacchiamo, facciamo divertire la gente e vanno via divertiti.” È con queste parole che si presentano i Bnkr44 sul palco della finale di Sanremo Giovani 2023. La loro esibizione sulle note di ‘Effetti speciali’ scatena reazioni disparate da parte del popolo del web.

Tra i commenti c’è chi scrive con tono critico: “Chissà quanti bravi artisti lasciati a casa per portare sul palco quelli di stasera con testi da asilo e melodie trite e ritrite”; chi invece fa notare “I BNKR44 mi sembrano più una boyband boh. Il pezzo è carino ma non basta per arrivare tra i big”. Per ora, insomma, la band non ha colpito del tutto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Bnkr44 a Sanremo Giovani 2023, il collettivo musicale toscano in corsa per un posto all’Ariston

La finale di Sanremo Giovani 2023, prevista per questa sera martedì 19 dicembre, è un momento di grande attesa per gli appassionati di musica e soprattutto è un’opportunità straordinaria per le giovani promesse della scena musicale italiana. Tra i finalisti pronti a competere per un posto nella categoria “big” al Festival di Sanremo 2024, ci sono i Bnkr44, un collettivo musicale nato nel 2019 a Villanova, in Toscana, tra Empoli e Firenze. Dopo essere saliti sul palco della kermesse, lo scorso anno, come ospiti nella serata dei duetti di Sethu, i bnkr44 cullano l’ambizione di accedere alla competizione come artisti in gara con il loro brano “Effetti Speciali”.

Questo pezzo, secondo quanto dichiarato, è un “brano d’amore perfetto per la genZ in cui è lei a dirigere il film della loro storia d’amore”. La canzone, permeata da un’atmosfera romantica e contemporanea, riflette sulla giovinezza e sugli alti e bassi delle relazioni amorose giovanili. Il testo suggerisce che, nonostante le difficoltà, a vent’anni c’è ancora tutta una vita da vivere e da esplorare.

Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera: ecco chi sono i Bnkr44, il gruppo che promette gli “Effetti speciali”

Ma chi sono e cosa sappiamo dei bnkr44? Il gruppo è composto da sette membri, tutti nati tra il 2000 e il 2001: Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera. Il loro percorso ha inizio nel 2019, quando viene pubblicato il loro primo disco, “44.deluxe”, in collaborazione con un’etichetta discografica.

I bnkr44 approdano alla finale di Sanremo Giovani 2023 con il desiderio di ottenere un pass per la competizione “vera”, assieme ai big della musica italiana. Quella di questa sera, pertanto, rappresenta una tappa cruciale per il gruppo, che vincendo otterrebbe la possibilità di esibirsi come concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2024.











