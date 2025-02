Chi sono Brando e Raffaella di Uomini e Donne, coppia ospite a Verissimo

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono pronti a raccontare il loro progetti di coppia a Silvia Toffanin nel corso della nuova puntata di Verissimo. La coppia di Uomini e Donne, tra le più chiacchierata degli ultimi mesi, ha ritrovato l’amore dopo un periodo di profonda crisi, segnato anche dall’annuncio pubblico della fine della loro relazione. Mesi in cui molti si sono chiesti cosa fosse accaduto alla coppia, che si mostrava legata e innamorata.

Tutti i chiarimenti del caso potrebbero arrivare nel corso della loro intervista su Canale 5, la prima da quando sono tornati ufficialmente insieme e la stessa nella quale annunceranno tutti i loro progetti per il futuro. Brando e Raffaella di Uomini e Donne, infatti, non vivono nella stessa città e, finora, hanno vissuto la loro relazione da pendolari. È dunque probabile che abbiano in progetto di fare un importante passo: quello della convivenza.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: due ragazzi innamorati con storie diverse

Ma chi sono Brando e Raffaella di Uomini e Donne? Il pubblico del dating show ha imparato a conoscerli nel corso della loro avventura su Canale 5 ma, prima di diventare noti, entrambi erano due ragazzi comuni, con una storia familiare importante. Brando ha 24 anni, è nato a Treviso e ha vissuto per alcuni anni a Miami, negli Stati Uniti. La sua è una famiglia di artisti ma i suoi genitori si separano quando lui ha 10 anni. Da allora vive un rapporto complicato con suo padre. Oggi è un appassionato di sport e maestro di sci.

Raffaella Scuotto è invece nata in Campania nel 1999. È una ragazza spontanea e lavora per un noto brand di intimo e lingerie. Il suo sogno è quello di creare una carriera nel mondo della moda, in particolare quella per i bambini. In passato ha lavorato come commessa e hostess.