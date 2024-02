Chi sono Bruno e Andrea di PoltroneSofà a Sanremo 2024/ I divani degli “artigiani della qualità” all’Ariston

PoltroneSofà torna all’Ariston: gli “artigiani della qualità” Bruno e Andrea non sono passati inosservati al Festival di Sanremo 2024. Infatti, anche in questa edizione sono seduti su un divano, prendendo parte ad alcuni siparietti con Amadeus per una pubblicità contestualizzata. L’azienda, che figura tra i partner di Rai Pubblicità per la kermesse canora, è tornata posizionando, come lo scorso anno, il divano in platea, dove si accomodano gli testimonial fissi degli spot dell’azienda.

Come evidenziato da Inside marketing, si tratta di un’iniziativa di marketing che va oltre il semplice “product placement“, che rientra nella pubblicità indiretta, quella che compare in spazi non prettamente pubblicitari. Infatti, i prodotti di PoltroneSofà, i divani, erano già diventati parte dello show e lo sono anche al Festival di Sanremo 2024. La pubblicità è contestualizzata in modo naturale: sono stati creati dei siparietti con Bruno e Andrea, i due volti ormai identificativi dell’azienda, e il conduttore Amadeus.

IL REAL TIME MARKETING DI POLTRONESOFA’ A SANREMO 2024

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2024 è stata confermata la formula pubblicitaria che era stata scelta per l’edizione dell’anno scorso. Infatti, ad un certo punto della serata Amadeus ha affermato di aver visto in platea due volti già visti: infatti, c’erano ancora Bruno e Andrea su un divano rosso. Invece, nella seconda serata il divano è bianco ed è stato posizionato in galleria. «Io ho come l’impressione che non mi libero più di voi», ha scherzato il conduttore. Dunque, ci si aspetta altri “episodi” del format pubblicitario contestualizzato di PoltroneSofà al Festival di Sanremo 2024.

Sui social, l’azienda ha pure giocato sul fatto che Bruno e Andrea fossero seduti sul divano, invece Amadeus no. Inoltre, l’azienda sta condividendo video in cui i due raccontano la loro esperienza a Sanremo e pubblicando molte immagini in cui si celebrano molte canzoni famose, ma con i titoli cambiati per inserire riferimenti a PoltroneSofà e ai suoi prodotti o che assumono un nuovo significato con l’associazione all’immagine di uno dei modelli, per un omaggio alla musica in generale, non solo a Sanremo. Una specie di “real time marketing“, spiega il sito specializzato.











