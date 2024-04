Chi sono Bruno e Renata, genitori di Maurizio Lastrico/ “Devo tutto ai sacrifici di mia madre…”

Genitori Maurizio Lastrico: il supporto totale di sua madre Renata: “E’ stata lei a dirmi che…”

Sul palco di Zelig abbiamo avuto modo di apprezzare la sua vena comica in chiave dantesca, più di recente si è cimentato con l’irriverente format di Lol per la quarta stagione: stiamo parlando di Maurizio Lastrico, tra i volti più rappresentativi dell’arte dell’umorismo declinata in una forma originale e istrionica. Se l’attore può dirsi fiero e orgoglioso delle tappe conquistate durante il suo percorso professionale, un gran merito è anche dei suoi genitori – Bruno e Renata – che lo hanno supportato fin dagli albori della sua passione per la recitazione.

Come riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso Maurizio Lastrico a parlare del grande sostegno dei genitori nel merito della sua passione per la recitazione. “Quando i miei si sono separati mia madre Renata è rimasta sola con me, si è fatta un mazzo tanto, faceva le pulizie in casa della gente. E’ stata una donna che con un’intelligenza emotiva unica ha sentito che quello era il mio bisogno”. L’attore ha poi aggiunto: “E’ stata lei a dirmi fai quello che ti senti, era felicissima quando ho lasciato il lavoro per iscrivermi all’accademia, anche se significava iniziare di nuovo a mantenermi”.

Maurizio Lastrico e i genitori: la triste scomparsa di suo padre Bruno: “Ho tentato un riavvicinamento ma…”

Grazia all’amorevole supporto di mamma Renata, Maurizio Lastrico è dunque riuscito a coronare il sogno di vivere di recitazione. “E’ una fan esagerata come tutte le mamme, sembra sempre io faccia il premio Oscar qualunque cosa faccia”. Il momento più alto per la carriera dell’attore comico è stato forse l’esordio a Zelig; un evento che purtroppo è stata condizionato dalla peggiore delle notizie: la scomparsa di suo padre Bruno appena tre giorni dopo il suo debutto.

“Ho tentato un riavvicinamento ma poi è mancato… Mio zio mi comunicò la scomparsa, mi dette il nome della chiesa ma era sbagliato”. Questo il racconto di Maurizio Lastrico – riportato dal portale Donna Glamour – a proposito della scomparsa di suo padre Bruno – “Quando arrivai in quella giusta, il funerale c’era già stato. Tutto nella scia tragicomica di questa famiglia a cui devo molto, perchè l’umorismo mi viene da mio padre, era più caustico di me”.











