Chi sono i fratelli di Evelina Sgarbi, Carlo e Alba? Un rapporto non idilliaco con la sorella, mentre in merito al fratello sono poche le informazioni

Non sembrano idilliaci i rapporti tra i tre figli di Vittorio Sgarbi, nati da tre donne diverse. I fratelli di Evelina Sgarbi, Carlo e Alba, non hanno infatti un rapporto particolarmente brillante con lei, l’ultima dei figli del critico d’arte, e a quanto pare il primogenito neppure con il papà. Carlo, classe 1988, è nato dalla storia del critico con Patrizia Brenner. “L’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo” ha raccontato Vittorio Sgarbi più avanti. Il ragazzo non ha preso il cognome del papà e non ha mai vissuto con lui, anzi, ha sempre ribadito come con il padre non voglia nessun rapporto, nonostante più volte abbiano provato a far funzionare le cose. Attualmente Carlo, il primo dei fratelli di Evelina Sgarbi, vive a New York. In passato ha lavorato come giornalista ma attualmente sono poche le informazioni sulla sua vita.

Chi sono i fratelli di Evelina Sgarbi. Lo scontro con Alba

Ancor più aspri sono i rapporti tra Evelina Sgarbi e la sorella Alba. Di recente, alle parole di Evelina Sgarbi sulle condizioni di salute del papà, ha replicato proprio la sorella Alba, parlando di come a suo dire la versione della sorella non sarebbe quella più vera: “Io come figlia non mi sono mai sentita esclusa, ho anche parlato con i medici che mi hanno sempre parlato delle sue condizioni di salute. Anche mia mamma è andato a trovarlo. Non ho mai avuto necessità di vedere la sua cartella clinica” ha dichiarato a Pomeriggio Cinque.

Sulle parole di Evelina, che ha detto come il papà non gli risponda al telefono, Alba ha aggiunto: “Mia sorella dice che non risponde al telefono? Non è vero, a me ha risposto, mi ha informato sulla sua salute. Forse per essere più sereno ha scelto di parlare con un cerchio più ristretto di persone. Anche questa decisione si deve rispettare. Dire che a papà serve un amministratore di sostegno, è una mossa affrettata che rischia di farlo stare male. Papà ha bisogno di amore e spero che possiamo risolverla tra di noi”.