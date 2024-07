Chi sono Carlos Senior e Virginia, genitori di Carlos Alcaraz/ “Si occupano loro dei miei guadagni…”

Oggi è da considerare il giorno della possibile consacrazione, oppure il giorno in cui la gloria passa da una racchetta all’altra. La finale di Wimbledon 2024 è un replay di quanto visto lo scorso anno: Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Lo spagnolo, campione in carica, mira a mantenere il titolo per il secondo anno consecutivo scalzando nuovamente colui che per lungo tempo ha vissuto la scena da numero 1. La memoria torna dunque alla vittoria dello scorso anno, quando per l’euforia Carlos Alcaraz si lanciò verso i suoi genitori – Carlos Senior e Virginia – commossi sugli spalti di Wimbledon.

DIRETTA/ Alcaraz Djokovic (risultato 0-0) streaming video tv: Novak colpisce! (Wimbledon 2024, 14 luglio)

Ma chi sono Carlos Senior e Virginia, genitori di Carlos Alcaraz? Sul conto della madre le informazioni non sono molte, è certo però che sia la sua prima fan fin dagli albori della carriera. Il padre invece ha avuto la medesima passione per il tennis, seppur a livelli minori e senza primeggiare; tra l’altro – come racconta un articolo del portale Bluewin – il padre Carlos Senior si è dedicato ad attività di prodotti a base di kebab dopo aver posto fine alla sua carriera nello sport.

Chi sono Stefan e Tara, figli di Novak Djokovic/ Il tennista: “Il mio cuore si spezza quando devo partire…”

Carlos Alcaraz e la ‘lezione’ dei genitori per l’acquisto di una macchina nuova: “Sto ancora lottando…”

Carlos Alcaraz, in virtù di una carriera sempre più brillante, non dimentica certamente i suoi genitori. Non a caso, con i copiosi introiti legati ai costanti successi sta già lavorando sodo per restituire ai genitori il grande supporto e affetto ricevuto nel corso della sua crescita umana e sportiva. Addio al lavoro, alla vecchia casa; ci pensa il fuoriclasse spagnolo a dare una vita felice e spensierata ai suoi genitori, come giusto che sia. Sempre Bluewin racconta come lo spagnolo lo scorso anno abbia iniziato a progettare proprio tali ambizioni tra acquisto di nuovi appartamenti e con uno da destinare proprio ai suoi genitori Carlos Senior e Virginia.

Jasmine Paolini ko in finale a Wimbledon 2024/ Ma la sua scalata resta una favola sportiva (oggi 13 luglio)

E’ sicuramente merito dei genitori se Carlos Alcaraz, con dedizione e sacrificio, è riuscito a conquistare innumerevoli successi senza mai perdere l’umiltà. Lo dimostra un’intervista del 2022 riportata da Eurosport dove proprio il tennista spagnolo spiegava: “Dei soldi se ne occupano i miei genitori; se devo comprare qualcosa per il golf, che mi piace, non c’è problema. Invece, sto ancora lottando con loro per cercare di comprarmi una bella macchina nuova”. Ai tempi Carlos Alcaraz non aveva ancora 19 anni; l’intento dei genitori era forse quello di formarlo sulla gestione oculata del denaro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA