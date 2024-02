Chi sono Chiara e Allegra, moglie e figlia di Paolo Jannacci/ “Grazie a loro sono diventato grande…”

Paolo Jannacci e l’amore per sua moglie Chiara: “Ha smussato tutti i miei spigoli…”

Dalla musica alla musica, Paolo Jannacci è l’esatto esempio di come non sempre seguire le orme paterne implichi il rischio dell’emulazione, della replica priva di contenuti. Come suo padre – il compianto e grande Enzo Jannacci – ha trovato una propria ragion d’essere facendosi largo con le proprie capacità; trovando soddisfazioni professionali sfuggendo all’etichetta di figlio d’arte. Chiaramente, la notorietà acquisita ha acceso i riflettori anche sulla sua vita privata e sentimentale; sfere che ha sempre protetto, come dimostrato dai pochi riferimenti sul conto di sua moglie Chiara.

Paolo Jannacci e sua moglie Chiara sono sposati dal 2008; un amore longevo e viscerale ma vissuto con intimità e senza cercare la luce dei riflettori. Insieme hanno costruito una famiglia felice condita dalla nascita di Allegra che, come il padre e il nonno – Enzo Jannacci – pare stia coltivando il sogno e la passione per la musica.

Allegra, figlia di Paolo Jannacci: “Lei è fantastica, le piace la musica…”

Come anticipato, rari sono i riferimenti di Paolo Jannacci a sua moglie Chiara; in una vecchia intervista per Repubblica è stato lui stesso però a svelare alcune curiosità: “Sto diventando grande e in questo mi ha aiutato anche mia moglie Chiara. Lei non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e la musica, è avvocato. Mi ha limato con la carta vetrata, ha smussato tutti i miei spigoli”.

Due sono i grandi amori di Paolo Jannacci: sua moglie Chiara e ovviamente sua figlia Allegra. “Le piace la musica ma è più portata per la danza e le arti visive. Il mio disco ‘Allegra’ è dedicato proprio a lei e ha in copertina un suo disegno straordinario di quando aveva solo due anni. Lei è fantastica…”. Indimenticabile il brano “Voglio parlarti adesso”, portato al Festival di Sanremo 2020 da Paolo Jannacci e dedicato proprio a sua figlia Allegra.

