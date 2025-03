Chi sono Chiara, Giulia e Diletta, le figlie di Piero Marrazzo, e cosa sappiamo del loro rapporto col padre? Questo pomeriggio, nel corso della puntata del sabato di “Verissimo”, i riflettori del talk show in onda su Canale 5 si accenderanno su un volto noto del piccolo schermo, vale a dire il 66enne giornalista, conduttore televisivo ed ex politico, coinvolto alcuni anni fa in uno ‘scandalo’ che lo costrinse a dimettersi dalla Presidenza della Regione Lazio. Dopo aver pubblicato, di recente, un libro autobiografico in cui torna sui fatti di quel 2009 e intitolato “Storia senza eroi”, il diretto interessato si racconterà a Silvia Toffanin parlando del tritacarne mediatico in cui era finito e delle strumentalizzazioni politiche del suo caso. Nell’attesa di ascoltarlo dalle sue parole, noi invece raccontiamo chi sono Chiara, Giulia e Diletta Marrazzo, le figlie di Piero.

Per scoprire chi sono Chiara, Giulia e Diletta Marrazzo, le figlie di Piero, e anche come hanno vissuto indirettamente la vicenda che aveva visto suo malgrado protagonista il padre, dobbiamo fare un piccolo salto indietro e parlare della vita privata del giornalista che aveva lavorato per tanti anni in Rai e con alle spalle due matrimoni. Infatti, delle tre figlie di Piero Marrazzo, vale a dire Giulia e Diletta, due erano arrivate dal primo matrimonio dell’uomo con Isolina Fiorucci; per quanto riguarda invece la più piccola di casa, ovvero Chiara, è nata durante le seconde nozze dell’ex governatore originario di Roma con Roberta Serdoz, giornalista con un passato anche a Rai 3 e da cui si era poi separata a seguito del ricatto subito da alcuni Carabinieri per lo ‘scandalo trans’.

Chi sono Chiara, Giulia e Diletta, le figlie di Piero Marrazzo? “Le hanno ferite”

Se di quella triste vicenda sappiamo oramai tutto (le accuse cadute nei confronti dell’ex politico, vittima di un complotto ai suoi danni e senza alcun addebito pure per le sostanze stupefacenti di cui aveva fatto solo un uso personale, oltre alla condanna per i sopra citati uomini delle forze dell’ordine), meno si conosce sulle ripercussioni famigliari che quei due anni ebbero sull’uomo, tornato poi all’antica passione per il giornalismo nel 2010. “Loro mi hanno insegnato come a un padre si possa perdonare di non averle protette” si legge a proposito di chi sono Chiara, Giulia e Diletta Marrazzo, le figlie di Piero Marrazzo: il conduttore, nel libro scritto assieme a loro, ammette di sentirsi in colpa, pur non avendo compiuto alcun reato, di non aver messo in sicurezza Chiara, Giulia e Diletta, oltre alla sua compagna di allora, la Serdoz.

Raccontando chi sono Chiara, Giulia e Diletta Marrazzo, le figlie di Piero Marrazzo, non va dimenticato infatti che in questi anni tutte e tre sono state vittime di insulti e ingiurie per via della vicenda del papà, oltre ad alcuni atti violenti e intimidatori anche contro la sua auto. “Quante bestialità hanno ferito Giulia, Diletta e Chiara in quei mesi feroci. Le raccontano nella loro devastante crudezza, e senza sconti (…)”: il riferimento è a chi ha cavalcato la vicenda senza pensare al dolore delle figlie di Marrazzo. “Avrei voluto che quel giorno ti fossi fermato di più, che mi spiegassi meglio cosa era successo e perché avremmo dovuto affrontare tanta crudeltà” scrive Diletta nel libro, facendo eco alla sorella Chiara, all’epoca una bambina di otto anni e impreparata a quello che sarebbe accaduto in seguito.