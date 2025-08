Chi sono Christian e Daniel, i figli di Paolo Maldini che hanno seguito la strada del papà nel mondo del calcio? Le carriere

Paolo Maldini, simbolo del Milan, è papà di due figli. Nel 1987 il capitano rossonero ha conosciuto Adriana Fossa, splendida modella venezuelana con la quale nel 1994 è convolato a nozze. Due anni più tardi i due hanno messo al mondo il primo figlio, Christian, mentre nel 2001 è nato Daniel. Ma chi sono i figli di Paolo Maldini, che come il papà e il nonno hanno deciso di tentare la strada del mondo del calcio? Entrambi i figli del capitano rossonero hanno iniziato la carriera nel settore giovanile del Milan, indossando per diversi anni la casacca rossonera. I percorsi nel mondo del calcio, però, sono stati diversi per i due fratelli.

Christian Maldini ha iniziato la sua carriera nel 2004 nelle giovanili del Milan, dove è entrato a soli 8 anni. Fino al 2016 ha vestito la maglia rossonera, senza mai esordire in prima squadra. Diverse però, le esperienze con la Primavera. Nel 2016, Christian Maldini ha lasciato il club rossonero per trasferirsi alla Reggiana. Dopo ancora diverse le esperienze in giro per l’Italia, alla Pro Sesto, al Fondi, alla Pro Piacenza e al Fano. Nella stagione 2022-2023, l’ultima della sua carriera, Christian Maldini ha giocato al Lecco. Al termine di quella stagione ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio, avviando una carriera come agente.

Chi sono Christian e Daniel, i figli di Paolo Maldini: Daniel all’Atalanta

Daniel Maldini, fratello di Christian e figlio di Paolo, è nato nel 2001 e ha cominciato come il fratello la sua carriera nel Milan, nel 2010. Dopo i dieci anni passati nel settore giovanile, nel 2020 ha esordito in Serie A nel match contro l’Hellas Verona. Fino al 2024, Daniel Maldini è stato di proprietà del Milan ma ha giocato diversi anni in prestito tra Spezia, Empoli e Monza. Nel 2024 è stato acquistato proprio dai brianzoli e nel 2025 è passato all’Atalanta, dove nel 2025 ha messo a segno 20 presenze e 3 gol.