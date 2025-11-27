Tutto su Cinzia Paolini e Rocco Bruno, dama e cavaliere del trono over di Uomini e Donne che lasciano il programma insieme.

Cinzia Paolini e Rocco Bruno formano una nuova coppia del trono over di Uomini e Donne. Lei è una dama che vive a Salerno con il figlio e che ha la passione per la musica e il canto che alimenta cantando anche con delle serate in alcuni locali. Cinzia è arrivata in trasmissione nella scorsa stagione conoscendo diversi cavalieri tra cui anche Sebastiano Mignosa con cui ha poi avuto un flirt estivo che non si è trasformato in una relazione. A settembre, così, è tornata in trasmissione cominciando subito una frequentazione con Rocco Bruno che arriva da Napoli e lavora nel mondo della moda.

I due si sono frequentati all’inizio della stagione per poi allontanarsi in seguito ad una discussione. Non convinta di frequentare solo Rocco, Cinzia ha poi cominciato ad uscire con Mario Lenti ma anche con lui è tutto finito. Rocco, così, ha deciso di riprovarci riconquistando la fiducia della dama.

L’addio di Cinzia Paolini e Rocco Bruno al trono over di Uomini e Donne

Dopo aver ricominciato a frequentarsi tra polemiche e critiche, Cinzia Paolini e Rocco Bruno sono tornati al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 27 novembre 2025. Rocco, visibilmente preso dalla dama, ha deciso di dichiararsi scrivendole una lunga lettera leggendola in studio. Ad interrompere più volte la lettura è stato Gianni Sperti che non crede totalmente alla coppia.

In studio, poi, arriva anche un bracciale come regalo per Cinzia e, alla fine, i due decidono di uscire insieme dal programma con la dama che ammette che Rocco è stato il cavaliere che più l’ha colpita sin dal primo appuntamento.