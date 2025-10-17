Tutto su Rocco e Cinzia Paolini, cavaliere e dame del trono over di Uomini e Donne che si dicono addio dopo un mese di frequentazione.

Cinzia Paolini e Rocco sono due dei protagonisti dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne. La dama, arrivata nel parterre nella scorsa stagione, vive a Salerno, ha un figlio e ha una grande passione per il canto che esercita frequentando una scuola e facendo anche delle serate. Rocco, invece, arriva da Napoli. “Lavoro nel settore della moda collaborando con delle griffe importanti ma non posso scendere nei particolari”, ha detto il cavaliere durante i primi confronti al centro dello studio con Cinzia.

“E’ una persona di classe, elegante, rispetta i miei tempi anche se, per gli orari, ha un modo di vivere diverso dal mio però rispetta comunque quelli che sono i miei tempi”, aveva detto Cinzia confermando la volontà di portare avanti la frequentazione anche per un’eventuale uscita dal programma. Tutto, poi, è cambiato.

Cinzia Paolini: dopo Rocco, esce con Mario Lenti a Uomini e donne

Dopo aver trascorso una serata insieme a Salerno, Cinzia Paolini e Rocco hanno discusso mettendo così un punto alla frequentazione. Cinzia, in studio, si confida con Enrico spiegando di non essere più pronta ad uscire dal programma con lui. Nella puntata di Uomini e donne del 17 ottobre 2025, così, Maria De Filippi manda in onda il filmato di un’esterna tra Cinzia e Mario. “Non è un incontro dettato dal sentimento ma dalle telecamere”, dice Gianni Sperti dopo aver visto le immagini.

“Non sapevo nulla di Rocco. Credo che una donna della sua età, dopo un mese di frequentazione abbastanza intima, credo che abbia tutto il tempo per decidere. Nell’ultimo messaggio lei mi ha scritto che voleva conoscere altre persone per capire i miei sentimenti verso di lei e per me è una cosa senza senso” spiega il cavaliere che aggiunge di non aver mai capito il motivo del cambiamento di Cinzia nei suoi confronti.