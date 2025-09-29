Grande Fratello 2025 al via: Francesca Carrara, Anita Mazzotta e Matteo Azzali tra i concorrenti ma il mistero di Jonas accende i fan.

Oggi 29 settembre inizia il Grande Fratello 2025 e tutti sono curiosi di scoprire chi sono i concorrenti. Infatti, Simona Ventura ha deciso di mantenere il segreto fino alla fine, alimentando le speculazioni sul cast. Andiamo a vedere chi sono i sei nomi ufficiali, anche se uno di loro, Jonas, pare essere scomparso dal radar degli inquilini. Partiamo subito a ricapitolare chi sono i concorrenti per ora spoilerati e che conosceremo durante la prima puntata, partendo da Francesca Carrara. Si tratta di una mamma di 43 anni, tappezziera e restauratrice, che nella vita è stata tradita dal marito. Piena di energie, ha voglia di tornare a mettersi in gioco.

Tra i Concorrenti Grande Fratello 2025 c’è anche Anita Mazzotta, 26enne che di professione fa la piercer. Nata a Brindisi, lavora a Milano e non ha più rapporti con suo padre ormai da diversi anni. “Il lavoro per me è tutto. In futuro vorrò una famiglia, ma non vorrei mai che i miei figli soffrano quello che ho sofferto io“, spiega. Nel cast di questa edizione di Simona Ventura anche Matteo Azzali, maestro di pugilato: “Se hai un obiettivo nella vita ti reinventi. Col pugilato voglio togliere i ragazzi dalla strada. Sono minori con reati gravi, su cento se ne riescono ad aiutare dieci, ma quei dieci sono la soddisfazione più grande“, questo il suo scopo sportivo.

Concorrenti Grande Fratello 2025: perchè Jonas è ‘scomparso’ dalla lista

Chi sono i Concorrenti Grande Fratello 2025? Tra i nomi ufficiali per la nuova stagione in partenza oggi lunedì 29 settembre anche Giulio Carotenuto, odontoiatra di Torre Annunziata. Il ragazzo ha 29 anni ed è figlio di medici. La sua voglia di dedicarsi ad aiutare i pazienti è nata a Zanzibar quando aveva soccorso una ragazza che non mangiava da tanto che era malata: “Ho deciso di operarla e quell’intervento le ha salvato la vita, in quel momento ho deciso che avrei donato parte della mia vita ad aiutare gli altri“. Giulio è single e ammette di essere molto bravo a flirtare. Troverà l’amore nella casa del Grande Fratello?

Ci sarebbe poi Jonas Pepe, presunto concorrente che però è scomparso dalla lista del cast. Il ragazzo è un esperto di arti marziali, studia all’università e ha un carattere schietto e poco diplomatico. Al momento, la sua clip di presentazione è stata rimossa, ma ancora non si è capito il motivo di questa scelta.