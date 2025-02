Conduttrici Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi scalpita per l’avventura all’Ariston

Da Alessia Marcuzzi a Katia Follesa, passando per Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Bianca Balti e Geppi Cucciari: ecco chi sono le conduttrici di Sanremo 2025. Le quote rosa avanzano in questa nuova edizione della kermesse, con il presentatore Carlo Conti che ha scelto di farsi affiancare da colleghe e professioniste del mondo dello spettacolo che scalpitano all’idea di calcare il palco dell’Ariston. La più entusiasta, forse, è Alessia Marcuzzi che non vede l’ora di godersi da protagonista la magia di Sanremo 2025.

L’ex presentatrice dell’Isola dei Famosi e di Temptation Island sarà conduttrice nella quinta puntata, con Cattelan al suo fianco. “Dite che sono felice?”, ha scritto su Instagram Alessia Marcuzzi, quando ha saputo di essere la prescelta. Reazione molto simile per l’attrice Miriam Leone, che non ci ha pensato due volte a postare il suo “arrivo Carlo Conti”. Ora l’attesa sta per finire, perché il Festival di Sanremo 2025 è ormai realtà.

Conduttrici Sanremo 2025, Elettra Lamborghini carica e Katia Follesa fa ironia…

Oltre a Miriam Leone, che vedremo impegnata nella terza serata come conduttrici Sanremo 2025, troveremo anche Elettra Lamborghini e Katia Follesa. “Siamo carichi”, ha reagito Elettra che qualche anno fa partecipò a Sanremo in veste di concorrente. Quest’anno cambia ruolo e sarà in buona compagnia, vista che ad affiancarla ci sarà l’attrice comica Katia Follesa. Con la sua tipica ironia, ha chiesto espressamente ai fan di evitare i classici auguri che si inoltrano per queste occasioni.

“A chi mi augura m***a, m***a, m***a: vi prego no”, la battuta riprendendo una scatoletta di Imodium. E’ rimasta invece in silenzio Bianca Balti, che torna all’Ariston a più di dieci anni di distanza, avendo già partecipazione come ospite nell’edizione 2013 condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Altra conduttrice, che vedremo all’opera nella quarta puntata con Mahmood è Geppi Cucciari.