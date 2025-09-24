Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone tornano a Uomini e Donne per presentare il figlio: ecco perché si chiama Luay.

Puntata ricca di ospiti quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Dopo l’arrivo di Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, nello studio, arriveranno Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares che si sono conosciuti nelle fasi finali dell’edizione 2024. Dopo essere usciti insieme, tra i due è scattata la scintilla portandoli a lasciare insieme il programma. Dopo vari alti e bassi, Asmaa e Cristiano hanno superato tutti i momenti di difficoltà innamorandosi e unendosi sempre di più al punto da aver deciso di formare una famiglia.

Pochi mesi fa, infatti, la coppia ha annunciato la nascita del piccolo Luay, primo figlio per Cristiano e secondogenito di Asmaa che era già mamma di un bambino nato da una precedente relazione. La coppia, dopo aver coronato l’amore con la nascita di un figlio, è pronta anche a convolare a nozze dopo la proposta di matrimonio che Cristiano ha fatto ad Asmaa proprio nello studio di Uomini e Donne.

Perché il figlio di Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares si chiama Luay

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares, nella puntata di Uomini e Donne del 24 settembre 2025, sono tornati in studio per raccontare come procede la loro storia d’amore dopo la nascita del figlio Luay che, tra le braccia del papà, viene presentato a tutti. Il nome del bambino ha attirato immediatamente la curiosità del pubblico che si chiede perché il piccolo si chiami così.

Luay è un nome di origini arabe ed è traducibile con ‘giovane bue selvatico’. Nella cultura araba, l’animale viene identificato con qualità come ‘giovinezza’ e ‘coraggio. A svelare il nome del piccolo, sui social era stata anche mamma Asmaa che aveva spiegato che Luay significa forza e perseveranza.

