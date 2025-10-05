Chi sono Daniele e Olivia, i figli di Veronica Peparini e l'ex marito Fabrizio Prolli: i due ragazzi nati dall'amore con il ballerino

Prima di conoscere Andreas Muller e di innamorarsi di lui, Veronica Peparini è stata sposata con un altro ballerino, Fabrizio Prolli, conosciuto in gioventù. Con lui, la coreografa e ballerina è diventata mamma di Daniele e Olivia, i due ragazzi, oggi in piena adolescenza, con i quali per la prima volta ha provato l’esperienza della maternità. Oggi fratelli maggiori di Penelope e Ginevra, i due figli di Veronica Peparini sono molto legati alle due sorelline nonché felici di questa nuova avventura come famiglia allargata, come hanno avuto modo di raccontare anche in occasione dell’ospitata a Verissimo.

Ma cosa fanno nella vita i due figli di Veronica Peparini nati dal primo matrimonio con Fabrizio Prolli? Daniele, il primogenito, è un artista: appassionato di arte e cinema, sicuramente proseguirà dopo gli studi nel mondo dello spettacolo. Olivia, invece, la secondogenita, è molto brava con la danza: “Ha talento. La guardo e rimango ipnotizzato, mi sembra di vedere la mamma” ha raccontato il papà nonché ex marito di Veronica Peparini.

Chi sono Daniele e Olivia, i figli di Veronica Peparini e l’ex marito Fabrizio Prolli: un rapporto ottimo

Nonostante l’addio arrivato ormai diversi anni fa, Veronica Peparini e il suo ex marito Fabrizio Prolli sono in ottimi rapporti. I due, infatti, si sono conosciuti da giovani e hanno avuto due bambini, oggi due adolescenti che hanno un rapporto splendido sia con la mamma che con il papà. Anche tra loro, Fabrizio e Veronica sono rimasti molto legati per il bene dei due figli avuti insieme.

“L’obiettivo sia mio che di Veronica è quello di avere una famiglia più allargata possibile dove ci si possa aiutare. Inutile portare rancore” ha rivelato proprio l’ex marito di Veronica Peparini a Fanpage. Anche oggi che Veronica ha una famiglia nuova con Andreas Muller e le sue gemelline, dunque, i due continuano ad andare molto d’accordo.

