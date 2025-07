Denise e Marco a Temptation Island 2025, chi sono: insieme da 4 anni, un tradimento ad inizio relazione continua a far vacillare il rapporto.

Un nuovo viaggio nei sentimenti sta per iniziare e tra le coppie di Temptation Island 2025 che forse più di altre attireranno l’attenzione spiccano Denise e Marco. Un rapporto che dura da circa quattro anni ma che, quasi agli albori, è stato colpito da uno scossone non da poco che ancora oggi mette a dura prova la stabilità dei sentimenti e soprattutto la fiducia.

Denise e Marco – coppia di Temptation Island 2025 – hanno entrambi 36 anni e negli ultimi tempi hanno maturato la decisione di mettere in chiaro gli elementi che stanno portando il loro rapporto a scemare in maniera inesorabile.

Proprio grazie al reality di Canale 5 sperano – o forse no – di dare un nuovo vigore alla relazione ma c’è un tallone d’Achille che potrebbe propiziare un epilogo tutt’altro che idilliaco. Il motivo? La matrice dei malumori tra Denise e Marco, ovvero un tradimento del ragazzo.

Denise e Marco a Temptation Island 2025, lui: “Dopo il tradimento sono cambiato, ma a lei non basta”

La relazione era iniziata da appena un anno quando Denise ha scoperto di essere stata tradita da Marco: “Ho scritto alla redazione di Temptation Island 2025 perchè non lo riconosco più, non mi fido di lui e non so se mi ama”, queste le parole della ragazza nel video di presentazione; anticipazioni che mettono in evidenza come il tradimento ad inizio relazione ad opera di Marco sia una spira tutt’altro che estirpata.

Quell’errore è una macchia che la 36enne non sembra essere riuscita a superare e, prima di prendere una decisione drastica, vuole dare al loro rapporto “Un’ultima possibilità” passando appunto per Temptation Island 2025.

Usciranno insieme o separati dopo l’esperienza a Temptation Island 2025? Denise e Marco sono una grande incognita, soprattutto stando alle parole – dalle anticipazioni – del ragazzo: “Le ho dato grandi dimostrazioni ma sembra che tutto quello che faccio non le vada bene”. Una sorta di insofferenza per lui che dopo quell’errore – a suo dire – avverte una costante pressione nei suoi confronti. Insomma, un amore teso come una corda di violino e il rischio di rottura è più che mai concreto.