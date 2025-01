Diego Tavani e Claudia D’Agostino: chi sono il cavaliere e la dama di Uomini e Donne

Diego Tavani e Claudia D’Agostino sono un cavaliere e una dama del trono over di Uomini e Donne che, nelle ultime settimane, hanno dati vita a dinamiche interessanti all’interno della trasmissione. Diego è un cavaliere romano che, nelle precedenti stagioni di Uomini e Donne ha trovato più volte l’amore lasciando anche la trasmissione dove poi è tornato dopo la fine delle relative relazioni. Claudia, invece, è stata una delle corteggiatrici più amate del trono classico. Diversi anni fa, infatti, ha corteggiato Andrea Offredi da cui, poi, è stata scelta. La loro storia, durata qualche mese, è poi finita.

A distanza di anni, essendo ancora single, Claudia ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando proprio a Uomini e Donne, stavolta come dama del trono over. In trasmissione ha cominciato a conoscere Diego Tavani con cui, dopo i dubbi iniziali, ha provato a lasciarsi andare per poi chiudere nuovamente non ricambiando il sentimento più profondo di Diego.

Scontro tra Diego Tavani e Claudia D’Agostino a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 gennaio 2025, dopo il gavettone di Tina Cipollari a Gemma Galgani, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Diego e Claudia partendo da un post puntata in cui Diego rifiuta di ballare con Claudia dopo la scelta di quest’ultima di chiudere. In lacrime, Claudia non nasconde di aver paura di averlo perso ma aggiunge di aver bisogno di tempo per potersi lasciare andare definitivamente. In studio, poi, si accende lo scontro tra la dama e il cavaliere. “Vorrei conoscere il nome del regista che è riuscito a farti fare questo. Stai facendo la vittima per una situazione che non ha senso. Ti ho chiesto cosa vedi in me e mi hai detto che sono la perfezione dell’uomo che cerchi e poi mi dici che manca il sentimento”, sbotta Diego in studio.

“Ti sei abituato proprio bene. Sono tre anni che stai qua”, sbotta Claudia. “Ti piace fare le scenette. Ho fatto bene a non fidarmi di te”, aggiunge ancora la dama. “Ma non ti vergogni come mi hai ridotto? Sei una cantastorie. Tu hai detto che arrivi ad un’intimità quando c’è il sentimento ed oggi dici che non c’è il sentimento”, ribatte duramente Diego. “Mi vergogno io di aver avuto l’intimità con te“, conclude Claudia.