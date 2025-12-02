Le morti bianche al centro dell’ispirazione del personaggio di Habib Moradi ne L’Altro Ispettore: chi sono e come sono morti gli operai.

L’esordio de L’Altro Ispettore – questa sera, 2 dicembre 2025 – pone l’accento sul tema centrale della nuova serie tv di Rai Uno con riferimento alla piaga delle morti bianche. Gli incidenti sul lavoro sono ormai all’ordine del giorno; spesso per mancanza di tutele ai dipendenti, per mancanze strutturali e burocratiche e per una fatale superficialità rispetto all’importanza delle vite spese per la professione. Alessio Vassallo ha l’arduo compito di far luce, prendendo ispirazione da storie realmente accadute, sul dolore e la sofferenza che lambiscono un tema così cruciale come quello delle morti bianche.

Chi sono e come sono morti gli operai a cui si ispira Habib Morandi e gli altri personaggi ne L’Altro Ispettore? Una domanda che in queste ore intrattiene gli appassionati, consapevoli del fondo di verità alla base della sceneggiatura della serie tv con protagonista Alessio Vassallo. Non sono stati resi noti nomi, storie e volti; non c’è un dolore in particolare, una tragedia specifica. L’intento degli autori è stato quello di far luce su una realtà che, indistintamente, riguarda tutti: “I casi che Mimmo si trova ad affrontare guardano tutti”, ha spiegato Alessio Vassallo, come riporta IoDonna – protagonista ne L’Altro Ispettore.

Gli operai che costruiscono l’Italia: la storia che hanno ispirato il personaggio Habib Moradi ne L’Altro Ispettore e il tema delle morti bianche

Le riflessioni di Alessio Vassallo su L’Altro Ispettore pongono l’accento non tanto su chi sono e come sono morti gli operai ma su quanto la circostanza sia una vera e propria piaga sociale sulla quale è necessario accendere una luce importante e fragorosa: “Raccontiamo le mani di coloro che costruiscono l’Italia tutti i giorni” – spiega l’attore in un’intervista – “Ormai le morti sul lavoro sono un vero e proprio bollettino di guerra”.

Parole che sono manifesto del senso della narrazione, di ciò che ha ispirato il personaggio di Habib Moradi che vedremo nel secondo episodio – in onda questa sera – 2 dicembre 2025 – nella creazione de L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo protagonista. Le morti bianche al centro del racconto non come cornice ma come monito per smuovere le coscienze; un motivo più che valido per accendere i riflettori sul tema sfruttando le emozioni che una serie tv può veicolare. La storia di Habib può ricordare la tragica vicenda di Satnam Singh, un caso che scosse l’Italia intera per la crudeltà del suo triste destino. Punti in comune ma anche tante differenze dalle vicende di cronaca; quelle convergenze, però, ricordano l’urgenza del dibattito sulle morti bianche.