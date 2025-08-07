L'insegnante di Amici ha ben quattro figli, una famiglia davvero bellissima, le immagini mostrano il grande affiatamento che ha con loro

Lorella Cuccarini ha quattro figli con Silvio Capitta: Sara, Giovanni e i due gemelli Chiara e Giorgio. Una famiglia numerosa quella dell’insegnante di Amici, anche molto affiatata. Capita spesso che la show girl parli dei suoi figli o condivida immagini con loro.

E’ una madre assai fiera dei suoi figli e non perde mai occasione per ribadirlo. Che lavoro fanno i quattro figli della Cuccarini e cosa dice di loro la madre famosa. Tutto ciò che si deve sapere sulla bellissima famiglia.

“Piante sviluppano proteina per meglio proteggersi dal caldo”/ Studio: “Tutto merito della Lchcb8”

I figli di Lorella Cuccarini, chi sono e cosa fanno

Lorella Cuccarini ha avuto la sua prima figlia, Sara, nel 1994, Giovanni nel 1996 e i due gemelli Chiara e Giorgio nel 2000. Oggi hanno 31 anni, 29 anni e 25 anni. La primogenita ha studiato all’Hospitality Management in Svizzera, ha una passione per la pool dance e ha iniziato a lavorare nel settore immobiliare a Milano, salvo poi cambiare idea e diventare autrice televisiva. Quando ha parlato di lei la Cuccarini l’aveva descritta come una ragazza esigente, precisa e con mille interessi. Aveva detto che vede molto di lei da ragazza nella figlia, che ha lavorato con il padre e che è molto brava nelle programmazioni.

Benedetta Parodi: età, dove vive, lauree, marito Caressa e figli, il rapporto con la sorella Cristina

Giovanni, invece, ha studiato in Inghilterra ed è laureato presso l’Università di Warwick in Economica e Filosofia. Di lui la madre aveva detto che è un ragazzo empatico, molto socievole e ha avuto diverse esperienze lavorative. I primi due figli hanno seguito la strada del padre, che è un importante autore televisivo. I gemelli, invece, hanno intrapreso una strada molto diversa.

Chiara Capitta ha una laurea in Business Admistration, fa la social media manager e gestisce i canali della madre. E’ capitano della squadra di calcio Roma femminile e compare spesso al fianco della madre. Sara è appassionata di pole dance ma non si conosce il suo lavoro. Ospite a Verissimo, a Silvia Toffanin aveva raccontato di essere molto entusiasta di occuparsi dei canali social della madre, cosa che la diverte molto. Mentre Giorgio ha anche lui una laurea in Business Adminstration ed molto appassionato di musica, tanto che è lui ad occuparsi delle colonne sonore dei video della madre sul suo canale YouTube.

Le dieci le città italiane più cercate dagli stranieri, al primo e all'ultimo posto una sorpresa

Dei due gemelli Lorella Cuccarini aveva detto che era molto bello poter condividere con loro una parte del suo lavoro, cosa che li unisce davvero molto.

Per Lorella Cuccarini la famiglia è praticamente tutto ed è davvero molto orgogliosa dei suoi quattro figli. In una vecchia intervista al settimanale Gente aveva raccontato che quando è con loro si sente di nuovo ragazza. Aveva anche spiegato che tipo di madre era, definendosi genitore a tutti gli effetti e non amica: “(…) Con loro ho fatto tesoro degli insegnamenti di mia madre, seria, rigorosa, equilibrata, ma ho aggiunto un po’ di abbracci, che per me non sono stati molto frequenti“, aveva detto al sopracitato giornale.

Quando la figlia Chiara era finita al centro di un’accesa polemica per avere detto di non amare le etichette, spiegando di sentirsi libera di amare un ragazzo o una ragazza, la madre l’aveva subito difesa, dicendo: “(…) E’ grande e libera di esprimere ciò che sente(…). Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia”.