Gli Earth, Wind & Fire Experience by AI McKay sono una band composta da AI McKay e che presenzieranno all'evento in prima serata Rai.

Earth, Wind & Fire Experience by AI McKay è un gruppo che presenzierà venerdi 19 Settembre in prima serata alla Suzuki Juke Box – La notte delle Hit, evento che racconterà alcune delle band più conosciute, anche a livello americano, degli ultimi decenni. Ma andiamo a vedere nello specifico di chi stiamo parlando.

Questa band è nata ed è stata ricostruita da AI McKay ed alcuni musicisti di Los Angeles e pian piano, dopo anni di gran lavoro insieme, la band ha preso il nome di AI McKay’s Earth, Wind & Fire Experience”, una band che offre una musica innovativa ma sempre con performance piuttosto vive e che incendiano letteralmente il pubblico.

Con la sua chitarra AI McKay riesce a offrire un grande lavoro e tiene molto alla sua band tanto che ognuno di loro ha un ruolo ben definito e AI McKay è una sorta di guida per tutti gli altri. Nel 1982 AI McKay lasciò il gruppo Earth, Wind & Fire che aveva definito la musica moderna e decise di ripartire con una nuova band, inizialmente si chiamavano LA All Stars ma dopo sono diventati appunto gli Earth, Wind & Fire Experience by AI McKay.

Earth, Wind & Fire Experience by AI McKay, una grande crescita negli anni e un legame eterno con la musica

La trasmissione Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit rilancia alcune band che in passato hanno avuto grande successo e tra queste possiamo quindi annoverare anche gli Earth, Wind & Fire Experience by AI McKay. Questa band vede non solo AI McKay ma anche i cantanti Tim Owen, DeVere Duckett, Claude Woods ed infine Gregory Moore.

C’è da segnalare tra le altre cose che non sempre AI McKay è presente agli eventi in quanto nel recente passato ha avuto dei problemi di salute e per questo ha deciso di restare a casa. Parliamo un’artista che scrive di musica addirittura dagli anni 60′, Ai McKay è nato il 2 Febbraio 1948 ed ha riscosso fin dagli inizi davvero grande successo.

Se in Italia non sono forse cosi conosciuti va detti che gli EWF rappresentano un pezzo importante e piuttosto forte della musica americana e si tratta di un fenomeno assolutamente da non perdere. Si tratta di una band all star della musica composta da AI McKay e c’è grande curiosità per vederli all’opera in Italia.