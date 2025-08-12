Ecco chi sono e cosa fanno i figli adottivi di Sandra e Raimondo ovvero Edgar e Rosalie: cosa si sa dei nipoti Raimond e John Mark

Avanti anni luce, fregandosene dei giudizi altrui, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello negli anni ‘90 avevano deciso di adottare due domestici filippini che avevano accolto nella loro dimora ovvero Edgar e Rosalie Magsino. Va da sé che i figli che la coppia avuto ovvero Raimond e John Mark sono confluiti in questa famiglia meravigliosa sotto l’insegna dell’amore.

Spesso sono stati ospiti in alcune trasmissioni televisive per raccontare il bene che si sono voluti e anche poi per ricordare i due attori scomparsi a distanza di cinque mesi l’uno dall’altra, talmente il loro legame era forte. Ma cosa fanno oggi i figli e i nipoti? Che ne è stato dell’eredità della famosa coppia della tv italiana?

Edgar e Rosalie, e i figli Raimond e John Mark: cosa fanno oggi

Non hanno mai avuto figli naturale, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, però hanno adottato quelli che sono stati i loro domestici ovvero Edgar e Rosalie, e poi hanno avuto dei nipoti di nome Raimond e John Mark. Secondo quello che si legge sul web l’eredità lasciata dalla coppia tv comprendeva l’attico di Segrate oltre ai conti correnti.

Quello che si sa è che Raimond ha intrapreso un percorso universitario (economia) che poi non ha completato. Nonostante questo ora si occupa di network marketing. Suo fratello, invece, si è diplomato al liceo classico e gestisce una società immobiliare. I loro genitori, invece, una volta tornati nelle Filippine hanno fondato una onlus per sostenere le famiglie in difficoltà.

