Emanuel Lo e Samuel, compagno e figlio di Giorgia/ “Il povero Emanuel è devastato…”

Emanuel Lo, il compagno di Giorgia e il loro primo incontro

Emanuel Lo e Samuel sono il compagno e il figlio della cantante Giorgia, che a breve si esibirà sul palco dell’Ariston di Sanremo. Quasi tutti conosceranno Emanuel Lo, ballerino e coreografo professionista e soprattutto professore della categoria ballo all’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi; Emanuel e Giorgia si sono conosciuti nel 2004 grazie alla grande passione per la musica che li accomuna. Quando Emanuel Lo è apparso nella vita della cantante, lei stava vivendo un periodo molto difficile a causa della scomparsa dell’ex fidanzato Alex Baroni e l’ultima cosa che voleva era intraprendere un’altra relazione, eppure il ballerino, qualche anno più giovane di lei, fece breccia nel suo cuore.

Testo “Parole dette male”, canzone Giorgia/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

La cantante durante un’intervista aveva raccontato: “Facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarò decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura. Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”.

Giorgia, la canzone di Sanremo 2023 è dedicata ad Alex Baroni?/ Lei svela la verità

Samuel, il figlio di Giorgia ed Emanuel Lo è un piccolo calciatore

La storia d’amore tra Emanuel Lo e Giorgia procede da più di 20 anni e in merito la cantante aveva dichiarato: “Mi dicono che sono un po’ pesante, la classica che vuol avere tutto sotto controllo. Come compagna ti devi rinnamorare tutti i giorni, il povero Emanuel è devastato: sono 20 anni che stiamo insieme, è più giovane di me”. Nonostante tutto i due si amano molto, pare che anni fa lui le avesse chiesto di sposarlo ma i due tutt’ora non sono marito e moglie; nonostante tutto a coronare il loro amore ci ha pensato Samuel, il figlio che Giorgia ed Emanuel Lo hanno atteso molto, dopo che la cantante aveva perso due bambini durante le precedenti gravidanze.

"C'è Giorgia con noi!": ma lei se ne va.../ Gaffe Eleonora Daniele a Storie Italiane

Samuel attualmente ha 12 anni, ama giocare con la musica e con le basi musicali eppure i suoi sogni sono altri. Durante un’intervista Giorgia ha dichiarato: “Sono più madre che amica. Samuel si forma ogni giorno: ora è preadolescente, abbiamo un dialogo forte, a 12 anni è più dura. Loro sono nuovi e tu devi affannarti ad adattare le regole, a cominciare dal cellulare e dai social, gli ho insegnato a dialogare e mi dà risposte conseguenti. Ci ha appena detto che ha scelto il calcio perché è l’unica cosa in cui sua madre e suo padre, ballerino e musicista, sono negati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA