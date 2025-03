CHI SONO EMMA E DONATO I GENITORI DI CARMEN DI PIETRO? “A CASA PER RISPARMIARE…”

Chi sono Emma e Donato i genitori di Carmen Di Pietro, e cosa conosciamo della storia famigliare della 59enne ex modella e personaggio televisivo noto al pubblico dei programmi delle reti Mediaset? Nel nuovo appuntamento col talk show principe delle reti Mediaset ci sarà infatti anche l’ex naufraga nel cast di ospiti che verranno intervistati da Silvia Toffanin e sicuramente per Carmela Tonto (nome di battesimo della showgirl della Basilicata) ci sarà da fare un tuffo nel proprio passato famigliare dal momento che in studio sarà accompagnata dal figlio Alessandro. Tuttavia non tutti conoscono la storia delle origini dell’attrice di Potenza, motivo per cui scopriamo chi sono Emma e Donato, i genitori di Carmen Di Pietro.

Margherita Rebuffoni, chi è la mamma di Nadia Toffa?/ "Mi ha lasciato una lista: e ho fatto tutto ciò che..."

Per raccontare chi sono Emma e Donato i genitori di Carmen Di Pietro, dobbiamo tornare al maggio del 1965, ovvero alla nascita dell’attrice originaria del capoluogo lucano: la diretta interessata non ha mai nascosto, a al proposito, né le umili origini, né alcuni dissidi con il padre e la madre. Ferroviere Donato, dipendente invece di un’impresa di pulizie la mamma Emma, la giovane Carmela (sorella di Vito e Giuseppe, oltre che della piccola Maria, la sorellina morta a soli tre anni, un dramma di cui non ama parlare spesso) si è trovata spesso a dover cambiare casa e città durante l’infanzia per via del lavoro del padre. Dopo aver vissuto in alcuni comuni del Potentino, la Di Pietro si era trasferita anche a Bologna e Salerno, prima di conseguire il diploma e prendere il volo nel mondo dello spettacolo, cominciando a lavorare come modella.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini fidanzati? Foto confermano/ La rivalità con Elisabetta Gregoraci

CARMEN DI PIETRO, “PENSAVO SOLO ALLA MIA CARRIERA E TRASCURAVO…”

Per parlare della sua famiglia e anche di chi sono Emma e Donato i genitori di Carmen Di Pietro, ci rifacciamo ancora alle parole della diretta interessata che, in un’occasione, aveva sfogliato idealmente l’album dei ricordi su TgCom24 parlando di loro: “Sono cresciuta in una povertà dignitosa (…) Ricordo che a casa si accendeva la luce solo quando era buio pesto, per risparmiare” aveva spiegato, pur precisando che il papà e la mamma, nonostante le difficoltà economiche, non lesinavano mai sul materiale scolastico per lei e i suoi fratelli all’inizio di ogni anno. “I miei genitori ci tenevano che io e i miei fratelli avessimo libri nuovi, astuccio, penne e quaderni come gli altri”. Inoltre, sempre in quella bella intervista, corredata di emozionanti scatti in bianco e nero degli anni giovanili della showgirl, possiamo desumere qualche altra informazione su chi sono Emma e Donato i genitori di Carmen Di Pietro.

Carmelina Iannoni, chi è figlia Carmen Di Pietro/ L'infanzia e l'esperienza al Collegio: "Rischiò di morire"

“Alla Prima Comunione ho indossato l’abito da sposa di mia madre (…) perché la mia famiglia non aveva abbastanza soldi per comprarne uno nuovo (…) Mi sono commossa nel ricordare la mamma stanca di notte davanti alla macchina da cucire. Ma il giorno della Comunione mi sono sentita una vera principessa”. Ad ogni modo, come accennato, non sono mancati i contrasti coi genitori: “Io poi andai via perché volevo evadere, in famiglia non c’erano più soldi ed io volevo trovare un lavoro” aveva detto a ‘Storie Italiane’, ripensando pure alla malattia del padre, poi scomparso (“Pensavo solo alla mia carriera e non lo chiamavo mai così quando ho compiuto diciotto anni ho deciso di lasciare casa (…) Poi però nell’ultimo periodo ho deciso di stare dietro a papà. Coi miei fratelli ho fatto un po’ da mamma”). Per quanto riguarda la signora Emma, invece, si ricorda la polemica di qualche anno fa con la figlia che le rinfacciava di essersi innamorata di un altro uomo, molto più giovane, e di “essere sparita”, accusa a cui la donna aveva risposto che lei potrebbe “felice per me, dopo che ho tanto sofferto per la morte di tuo padre”.