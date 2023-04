Chi sono Enrico e Luca Monti, marito e figlio di Sabrina Salerno/ Vita professionale

Sabrina Salerno ed Enrico Monti: il retroscena sul primo incontro

Il mondo della TV prima degli anni 2000 era forse più ricco e variegato dal punto di vista della versatilità; spesso e volentieri le showgirl vantavano peculiarità ascrivibili anche ad altri ambiti, dalla recitazione alla musica. Un esempio in tal senso è rappresentato dalla figura di Sabrina Salerno; dalle partecipazioni televisive al successo internazionale nel mondo della musica. La showgirl ha lasciato un’impronta unica nel panorama artistico italiano e ancora oggi vige una discreta curiosità anche in merito alla sua vita privata e sentimentale. L’uomo che la affianca da oltre 15 anni è Enrico Monti, con il quale ha avuto anche un figlio di nome Luca.

Enrico Monti e Sabrina Salerno pare che si siano conosciuti quando il primo era ancora impegnato con il suo matrimonio precedente; nulla però frenò la voglia di entrambi di condividere l’amore reciproco arrivando ad il grande passo del matrimonio nel 2006 dopo diversi mesi di fidanzamento. Enrico Monti, a differenza di sua moglie Sabrina Salerno, evita con estrema cautela il contatto con la luce dei riflettori; non sono reperibili infatti contenuti o interviste da parte sua in merito al rapporto d’amore con la showgirl. Quest’ultima invece non ha mai nascosto la natura del rapporto e la forza del sentimento che li lega, raccontando il tutto in diverse interviste nel corso degli anni.

“Mio marito è un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica ed ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile”. Queste le parole di Sabrina Salerno – in una delle interviste recenti – dedicate a suo marito Enrico Monti. Quest’ultimo, per quanto riguarda la vita professionale, si allontana chiaramente dall’ambito della moglie; è infatti uno stimato imprenditore italiano che da generazioni gestisce un’azienda tessile che più volte è stata menzionata come fiore all’occhiello dell’industria made in Italy.

Come accennato precedentemente, dall’amore tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti è nato Luca Maria Monti, nel 2004. Quest’ultimo è ancora nel fiore degli anni e coltiva principalmente gli studi prima di scegliere da che parte volgere i propri interessi e ambizioni dal punto di vista professionale. Sul tema, è stata proprio la madre a svelare un retroscena in una recente intervista per il settimanale Chi: “Aveva pensato di fare la carriera militare, poi è appassionato di arte, di sport, tra un po’ andremo a farci dei giri delle università; magari economia… Per me se lui è contento può andare anche da solo sui ghiacci”.











