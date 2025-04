Tra i concorrenti di The Couple non ci sono soltanto volti noti. Ilary Blasi presenta in diretta su Canale 5 Fabrizio e Danilo Mileto, due affascinanti fratelli che nella vita lavorano insieme in tribunale nella sezione aste. Arrivano dalla Puglia e hanno cinque anni di differenza, anche se la somiglianza è tanta. Arrivano a partecipare al programma con un obiettivo ben preciso: quello di creare una società propria nel campo delle aste, anche “perché il periodo lavorativo non è dei migliori”, fanno sapere in diretta su Canale 5.

Danilo è nato a Bari l’8 marzo 1992 ed è il fratello maggiore dei Mileto. Oltre a lavorare col fratello in tribunale svolge anche l’attività di modello. Fabrizio ha 27 anni e, dal suo profilo Instagram, pare svolga anche lui l’attività di modello oltre alle aste immobiliari.

A The Couple Fabrizio e Danilo Mileto diventano subito protagonisti del gossip quando Ilary Blasi li stuzzica sulla coppia delle Veline concorrenti a The Couple: Elena Barolo e Thais Wiggers. La conduttrice chiede infatti ai due ragazzi se siano single e solo Danilo ammette di esserlo. È a lui che Blasi chiede allora chi delle due veline l’abbia colpito: “La Barolo è bellissima, ma per me Thais è Thais!” ammette lui, facendo subito presente la sua preferenza.

