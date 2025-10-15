Chi sono Fabrizio e Gianna, i genitori di Laura Pausini: un esempio per la cantante e sua sorella. I due stanno insieme da 55 anni

Fabrizio e Gianna, i genitori di Laura Pausini, hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio, amandosi fin da bambini. Nel 2023 Laura Pausini ha immortalato i suoi genitori in una foto mentre pulivano il fango nelle abitazioni del loro paese, Solarolo, dopo l’alluvione in Emilia Romagna: un’immagine che ha fatto il giro del web e che Laura ha accompagnato con parole splendide dediche ai suoi genitori, definiti da lei come il suo esempio di una vita intera.

Chi sono Fabrizio e Gianna, i genitori di Laura Pausini: nel 2020 le nozze d’oro

È saldo il legame che Laura Pausini ha con la sua famiglia. Nonostante la cantante sia andata via di casa quando era appena una ragazzina, ottenendo un successo straordinario in tutto il mondo, l’artista ha mantenuto un rapporto strettissimo con la sua famiglia di origine, che continua ad amare profondamente. I genitori di Laura Pausini, Fabrizio e Gianna, sono l’esempio più grande per lei e sua sorella, tanto che l’artista ha più volte raccontato del loro splendido legame e di come i due siano stati per loro una guida e un faro per tutta la vita.

Nel 2020 i genitori di Laura Pausini hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio, celebrati con una splendida festa. “Da questo bacio è nata una storia meravigliosa. Siete opposti e siete perfetti. Complici” ha scritto Laura per festeggiare il grande traguardo raggiunto dai genitori. E ancora, parlando della splendida famiglia creata da Fabrizio e Gianna, Laura ha raccontato del grande orgoglio che lei e la sorella provano nell’essere figlie di due persone che si sono amate una vita intera.