CHI SONO FABRIZIO E GIANNA I GENITORI DI LAURA PAUSINI: “UNA VITA DI RINUNCE E…”

Chi sono Fabrizio e Gianna i genitori di Laura Pausini, e cosa sappiamo di loro? Nuova puntata di “Verissimo” questa domenica pomeriggio e per il secondo appuntamento del weekend del talk show in onda su Canale 5, e dedicato stavolta alle ‘Storie’ in concomitanza con le celebrazioni pasquali, in attesa di tornare la prossima settimana, viene riproposta la bella intervista concessa dalla 50enne cantautrice di Faenza alla padrona di casa, Silvia Toffanin, e nel corso della quale si era raccontata a 360 gradi, dalla oramai lunghissima carriera che l’ha vista affermare come una delle artiste italiane più conosciute al mondo alla vita privata. E, in attesa di rivederla in video, scopriamo qualcosa di più sulle sue origini familiari e su chi sono Fabrizio e Gianna, i genitori di Laura Pausini.

Per raccontare chi sono Fabrizio e Gianna i genitori di Laura Pausini, dobbiamo tornare indietro nel tempo, precisamente al 1974, anno di nascita della futura star della musica pop contemporanea, nonché personaggio televisivo molto apprezzato: la cantautrice infatti, nata a Faenza (Ravenna) ma cresciuta in quel di Solarolo, a suo modo è figlia d’arte dal momento che papà Fabrizio Pausini ha avuto una lunga carriera come cantante di pianobar mentre sua madre, Gianna Ballardini, ha lavorato come maestra d’asilo. Ed è proprio grazie al padre che la piccola Laura si era avvicinata al mondo della musica, affiancandolo nelle sue esibizioni nei locali della riviera romagnola; un talento che non passava inosservato già all’epoca tanto che l’allora adolescente incise pure tre demo e poco dopo le si spalancheranno le porte del Festival del 1992 dopo aver vinto il contest tv “Sanremo famosi”. Il resto, per la Pausini, è storia nota: anzi, no, c’è anche un aneddoto che forse non tutti conoscono…

PAUSINI, “I MIEI GENITORI RISPOSATI DOPO 50 ANNI: GRAZIE A LORO ADESSO SO…”

Parlando della famiglia della 50enne artista faentina e di chi sono Fabrizio e Gianna i genitori di Laura Pausini, va citato il curioso episodio in cui la cantante aveva scoperto di essere stata scelta per partecipare a Sanremo, kermesse in cui poi trionferà nel 1993 con una canzone oramai iconica nella storia del Festival, “La solitudine”: “Ero ancora a scuola e mi ha chiamato mio padre…” aveva detto a proposito dell’uomo che per lei non è stato solo un maestro ma anche una vera e propria “fonte di ispirazione”. E questo nonostante i genitori, e in special modo mamma Gianna, inizialmente avrebbero voluto per lei un altro percorso di studi con tanto di laurea. In compenso, oggi la Pausini li ha ‘ringraziati’ dei loro innumerevoli sacrifici e delal fiducia che hanno avuto in lei, ricordando anche come Fabrizio e Gianna hanno alle spalle anche 50 anni di vita assieme tra “sacrifici, rinunce, difficoltà e anche i momenti ‘no’…”.

“Buon Compleanno mamma, so che avevi altri sogni per me ma so anche che mi hai lasciata libera di seguire questo mio sogno e porto sempre la tua mano nella mia anche quando sono lontana”: questa la dedica della diretta interessata alla madre e che ci dice molto del rapporto con lei e anche su chi sono Fabrizio e Gianna i genitori di Laura Pausini. In quella circostanza, un concerto nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona, la cantautrice aveva festeggiato così il compleanno della donna; a proposito del padre c’è invece un altro aneddoto forse meno conosciuto che la diretta interessata aveva rivelato in un’occasione. La cantante, parlando della passione per la musica trasmessale dal genitore, aveva raccontato che per stare vicino alla moglie (dopo tre aborti e mentre era incinta di Laura), Fabrizio aveva rinunciato a un provino per entrare nei Pooh: “Mamma era costretta a letto per tutta la gravidanza e lui rifiutò quella proposta per stare vicino a lei: e oggi sono convinta che tutto quello che ho avuto io è il riscatto di quel suo sacrificio…”.