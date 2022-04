Chi sono Fast Animals and Slow Kids/ Anche Willie Peyote e Lodo Guenzi sul palco?

Cbi sono i Fast Animals and Slow Kids?

Il tour è pronto, si chiamerà ‘É già domani tour’, ma la primavera e l’estate della band Fast Animals and Slow Kids parte da Bologna, dal concerto per la pace in Ucraina fortemente voluto da tante associazioni Tocca a Noi – Concerto per la pace. Il consenso è altissimo, nomi importanti delle nuove generazioni del pentagramma italico e vecchie glorie saranno unite giovedì 7 aprile con inizio alle 20,30 in Piazza Maggiore a Bologna e la giovane band vorrà urlare, supportata dalla conduttrice Andrea Delogu, in un grandissimo momento di carriera, la propria voce pacifista affinché il conflitto voluto da Putin s’arresti quanto prima.

Musica, rock, pop, glamour world, ancora una volta si fondono sotto ‘etica della testimonianza generazionale, e i Fast Animals and Slow Kids, che l’anno scorso hanno portato in giro per l’Italia un tour acustico, intimo e ammagliante per tanti versi, quest’anno si propongono in chiave più maledettamente rock, così come vuole il momento, senza nascondersi, solo per non ferirsi e darsi una chance per esistere senza un domani, augurandoci che ci sia e sia pacifico. Torneranno a Bologna presto, dopo Padova, prima di Parma, ma non sul palco di Piazza Maggiore, solo loro e il loro pubblico al mitico Estragon di via Stalingrado epr una delle date più attese del giro in musica per lo Stivale al suono delle loro ultime canzoni, estratte dal disco ventiventuno ‘É già domani’ che da il titolo al disco. Di recente hanno collaborato con Willie Peyote e Lodo Guenzi e chissà che non saranno pure loro sul palcoscenico.

Fast Animals and Slow Kids, grande attesa per il brano scritto con Willie Peyote

I fan sono pronti per ascoltare la title track, ‘Cosa ci direbbe’ scritta dai Fast Animals and Slow Kids assieme a Willie Peyote, ‘Come un animale’ con Lodo Guenzi assieme a qualche successo delle discografie precedenti, ma ora è il momento di dire basta alla guerra in Piazza Maggiore e Fast Animals and Slow Kids urleranno a ritmo di rock il loro sdegno per la situazione nell’est europeo. Per loro un live è come un onda che travolge, immerge, amplifica la loro voce e il loro suono coinvolgendo il pubblico che deve e vuole essere trascinato dall’entusiasmo e dalle melodie della band; Aimone Romizi e Alessio Mingoli vogliono per queste serate, alcune delle quali già ‘sold out’, la partecipazione del pubblico, senza maschere in ogni senso, senza distanze, ritrovando quell’alchimia del passato che era sangue ed era emozione, fremito, attesa.

E l’attesa durerà poco perché i Fast Animals and Slow Kids, appena due giorni dopo il fetivale ‘peace and love’ in Piazza Maggiore, si godranno le bellezze del capoluogo emiliano in attesa del sound check e della performance immediatamente successiva, per la precisione sabato 9 aprile all’Estragon, cercate il logo del diavoletto e troverete i ragazzi perugini. Una cosa alla volta: ora s’inizia con l’annuncio di Miss Delogu che li chiamerà sul palco, già candidato a rimanere iconico come movimento rock italiano per la pace nel tempo, ‘Tocca a noi – Musica per la pace’, poi basta percorrere pochi isolati e l’Estragon sarà tutto per loro.

