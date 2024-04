Chi sono figli di Roberto Cavalli/ Tommaso, Cristiana, Robert, Rachele, Daniele e Giorgio avuti con tre donne

L’ultima gioia della paternità l’ha provata nel marzo scorso: Roberto Cavalli è, infatti, padre di sei figli, l’ultimo dei quali è nato un anno fa. Si chiama Giorgio, un nome scelto con attenzione dallo stilista, morto venerdì 12 aprile all’età di 83 anni. Così si chiamava il padre, ucciso dalla Wehrmacht nel 1944. Fu fucilato dai nazisti nel comune di Cavriglia. Quindi, decise di dedicargli il nome del suo ultimo figlio. Gli altri figli sono Tommaso e Cristiana, nati dal primo matrimonio con Silvana Cavalli, e Robert, Rachele e Daniele, arrivati con le seconde nozze con Eva Maria Düringer.

Per quanto riguarda i primi due figli di Roberto Cavalli, non è informazione nota dove siano nati e quando. Del resto, i figli di Roberto Cavalli sono sempre stati circondati da un alone di riservatezza. Quel che si sta è che Cristiana ha deciso di seguire le orme del padre, quindi è entrata nel mondo della moda, creando una linea di gioielli dal nome Krimrose. La figlia dello stilista ha un figlio ed è stata sposata con Francesco Agostinelli, morto a causa di un malore nel 2019. Una strada diversa ha preso, invece, il fratello Tommaso, che si è dedicato ai vini. Ha lavorato nell’azienda agricola di proprietà della famiglia e intrapreso la carriera di viticultore, creando alcune etichette di vini pregiati.

LA PASSIONE PER LA MODA NELLA FAMIGLIA CAVALLI, I FIGLI DI ROBERTO HANNO SEGUITO IL PADRE…

Per quanto riguarda il figlio Daniele Cavalli, si sa che è nato nel 1986 e ha lavorato nell’azienda del padre Roberto. La sua passione, però, è la musica. Infatti, si è poi trasferito negli Usa, a Los Angeles, per lavorare come fotografo in ambito musicale. Poi però è tornato a lavorare nella società del padre, ricoprendo il ruolo di direttore creativo fino al 2014. Inoltre, ha creato l’Atelier de’ Nerli, ristorante, galleria d’arte e atelier, e ha fondato una galleria virtuale, Duskmann. Il fratello Robert Cavalli, invece, il cui soprannome sarebbe Robin, ha studiato a Londra e lanciato un suo brand nel 2017, Triple RRR.

Creativa anche la sorella Rachele, che invece è fashion designer. Anche lei ha lavorato nell’azienda del padre, ma non si sa altro. Sposata con Joseph Iacoviello, è mamma di tre figlie. Pochissime le informazioni sui figli di Roberto Cavalli, ma quel che emerge è che avevano un legame speciale col padre, nonostante la loro vita divisa tra l’Italia e l’estero. In passato, infatti, Cristiana aveva raccontato della vicinanza del padre, definendolo una figura sempre presente e affettuosa, in particolare nei momenti più complicati.











