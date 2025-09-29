Chi sono i figli e l'ex marito di Francesca Carrara, concorrente del Grande Fratello 2025, pronta ad aprire un nuovo capitolo dopo la fine del matrimonio.

Francesca Carraro è una concorrente ufficiale del Grande Fratello e mamma di Simone De Bianchi. Con la sua voglia di vivere, il suo entusiasmo e la sua vivacità romana è pronta a conquistare il pubblico del reality show. A sostenerla, da casa, ci saranno i figli, ormai grandi e nati dalla fine del matrimonio. Pur avendo solo 43 anni, infatti, Francesca ha alle spalle un matrimonio durato più di vent’anni. Il suo, infatti, è strato un amore importante, nato quando era solo adolescente come ha raccontato lei stessa che ha sposato quello che era il suo migliore amico.

“Lui era il mio migliore amico” – ha raccontato Francesca al Grande Fratello che arriva dopo la fine del matrimonio, naufragato a causa di un tradimento. “Siamo stati una famiglia perfetta, unita, con i nostri alti e bassi come tutte le coppie finché scopro che c’era qualcosa che non andava”, ha aggiunto Francesca che, oggi, è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita con il supporto dei figli.

Chi sono i figli di Francesca Carrara: uno è un famoso attore

Dal matrimonio, oggi finito, di Francesca Carrara sono nati i figli di cui uno, Simone, è noto per essere un attore. Simone De Bianchi, questo il nome completo del figlio della concorrente del Grande Fratello, infatti, ha recitato nel film Come un gatto in tangenziale del 2017 dove ha interpretato Alessio, il figlio del personaggio interpretato da Paola Cortellesi e in Accattaroma, film del 2023 dove ha interpretato Ruggeretto.

Con i figli, Francesca ha un rapporto davvero speciale e con loro condivide anche le uscite con gli amici. “Sono molto amica dei miei figli, ci diciamo tutto. Siamo cresciuti insieme: loro imparavano da me, ma io imparavo da loro”. Poi aggiunge “Abbiamo un rapporto forte, noi usciamo insieme”, ha spiegato Francesca che, ricordando la fine del matrimonio, ha detto che le è “crollato il mondo addosso perché lui, per 23 anni, è sempre stato il mio punto fermo. Ho fatto la mamma e la moglie perfetta, non rinnego niente”.

