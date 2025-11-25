Finalisti Grande Fratello: dopo Giulia chi sarà il secondo concorrente in finale? A rischio eliminazione Omer, Matteo, Grazia e Matti

Finalisti Grande Fratello: chi c’è a rischio? Omer, Jonas, Grazia e Mattia

Al termine di una puntata a dir poco movimentata ci sono state le nomination per decidere chi sarà l’eliminato Grande Fratello della prossima puntata. In realtà, attraverso un meccanismo complesso spiegato da Simona Ventura verrà eletto anche il secondo finalista Grande Fratello dopo l’elezione di Giulia Soponariu. Durante le nomination non mancano colpi di scena.

Mattia nomina Donatella perché nei giorni scorsi lo ha insultato dicendo che è ‘una cozza vacante’. Il giovane siciliano ha nominato la pugliese e l’altra ha ricambiato il favore perché a tavola gli è scappato un rigurgito gastroesofageo. Inutile dire che la nomination di Donatella ha fatto ridere tutti in studio soprattutto la conduttrice Simona Ventura. Subito dopo Donatella avendo pescato il piramidale dorato era immune dalle nomination.

Finalisti Grande Fratello: dopo Giulia chi sarà il secondo concorrente in finale?

Le nomination per decretare l’eliminato Grande Fratello e il secondo finalista. Jonas ha sorpresa ha nominato Grazia perché dopo la sorpresa del padre continuava a dire di essere ‘profondamente scossa’. Rasha ha dato il suo voto a Domenico e quest’ultimo arrabbiato ha sua volta l’ha rinominata perché ‘nulla facente’ ‘buffone’ è stata la pronta replica della italo-palestinese. Benedetta ha nominato Omer. Si passa poi alla nomination di Giulia che ha fatto il nome di Omer.