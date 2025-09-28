Tutto quel che sappiamo su Flavia Buoncristiani e Opi, chi sono i nuovi concorrenti e cantanti di Amici 25? Anna Pettinelli si impunta...

Ci sono anche Flavia Buoncristiani e Opi tra i nuovi concorrenti di Amici 25. Entrambi cantanti, hanno conquistato la maglia al termine della puntata ma in modalità e tempi diversi. Stando alle anticipazioni della puntata, Flavia è stata l’ultima ad esibirsi e ha ottenuto l’ingresso solo grazie ad Anna Pettinelli, unica prof a dirle sì, scelta che pensiamo potrebbe anche aprire a futuri attriti gli altri insegnanti.

Opi, invece, è riuscito comunque a strappare la maglia nonostante lo scetticismo iniziale, grazie ad una voce che intriga e sulla quale si può lavorare. Come dicevamo, la cantante Flavia Buoncristiani ha dovuto sudare la maglia più di altri. L’unica ad aver creduto in lei è stata Anna Pettinelli, che ha deciso di puntare sul suo talento andando contro il parere dei colleghi.

Amici 25, Flavia Buoncristiani e Opi pronti a vivere nuove sfide nella scuola di Maria De Filippi

Così, l’ingresso di Flavia Buoncristiani ad Amici 25 inizia non senza discussioni e polemiche. E la sensazione è che la giovane allieva dividerà parecchio i professori anche nel corso delle prossime puntate. A meno che, come spera la Pettinelli, non riesca a farli ricredere in tempi rapidi. Grande curiosità anche di vedere all’opera Opi, che pure non aveva convinto tutti, ma che ha comunque ottenuto l’ambita maglia di Amici 25.

Anche per lui la scommessa è appena iniziata. Dovrà dimostrare di meritare quel banco e di poter crescere all’interno di un contesto così competitivo. Per entrambi il percorso è tutto da scrivere. Ed è proprio questo il bello, vedere come due ragazzi con storie e talenti diversi proveranno a conquistarsi l’affetto del publico e, soprattutto, il loro spazio nella scuola di Maria De Filippi.

