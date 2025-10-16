Flavia Renzi e mamma Barbara sognano la finale di Io Canto Family 2025: dopo l'esibizione con Giusy Ferreri vogliono stupire ancora...

Flavia Renzi e mamma Barbara scaldano i motori in vista della semifinale di Io Canto Family 2025

Ci sono anche Flavia Renzi e mamma Barbara tra le semifinaliste di Io canto family 2025. Madre e figlia puntano al pass per la finale, dopo aver illuminato il palco di Canale 5 con esibizioni memorabili. Da ‘Invece no’ di Laura Pausini a ‘Io ce credo’ con Sal Da Vinci, la sedicenne Flavia e sua mamma Barbara hanno regalato grandi emozioni e dato una dimostrazione di forza e anche di profonda sensibilità.

Nelle precedenti settimane, Flavia ha ricorda la sua amata nonna che purtroppo non c’è più. Il resto lo ha fatto la sua voce, ma anche l’intesa perfetta con la madre. Così Flavia e Barbara sono arrivate fino alla semifinale di Io canto family 2025, con la finale che ora è davvero ad un passo. Cosa ci riserverà la coppia questa sera, giovedì 16 ottobre. Di certo, si preannunciano grandi emozioni.

Flavia Renzi e mamma Barbara volano con Giusy Ferreri a Io Canto Family, ora la finale è ad un passo

La coppia formata da Flavia Renzi e mamma Barbara sembra aver fatto breccia anche nei social. Sbirciando in rete, infatti, si trovano diversi feedback positivi da parte di fan, utenti e amici che hanno apprezzato moltissimo le due cantanti durante il percorso canoro.

E per la semifinale di Io Canto Family cresce l’attesa di scoprire cosa hanno preparato le due semifinalisti, determinate più che mai a mettere un piede in finale. Su quali note duetteranno? Ad oggi sono piaciute tanto per il debutto felice con la canzone della Pausini, ma anche con la reinterpretazione di Novembre, assieme alla mitica Giusy Ferreri. Appuntamento dunque fissato per stasera, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25 circa.

