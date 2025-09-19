Former Ladies of the Supremes o FLOS, chi sono: il gruppo inizialmente formato da tre artiste, poi negli anni la formazione è cambiata

Conosciuto come Former Ladies of the Supremes o meglio con l’acronimo di FLOS, il gruppo tutto al femminile è nato nel 1986 per volontà delle ex Supremes Jean Terrell, Cindy Birdsong e Scherrie Payne, oltre che di Lynda Laurence e Susaye Greene. Per diversi anni, infatti, le ex Supremes erano state protagoniste della scena musicale, per poi decidere di sciogliersi. Dopo l’uscita di Terrell dal gruppo dei FLOS, hanno cantato nella band anche Sundray Tucker, Freddi Poole e Joyce Vincent.

Come dicevamo, dopo lo scioglimento ufficiale del gruppo delle ex Supremes, nel 1985 Scherrie Payne firmò un contratto con una casa discografica e accolse di buon grado la proposta di riformare una band: si unirono al progetto così anche le compagne e decisero di chiamare la band Former Ladies of the Supremes, per ricordare anche il vecchio gruppo.

Former Ladies of the Supremes, chi sono: tra uscite e ritorni

La formazione originaria delle Former Ladies of the Supremes era dunque composta da Payne, Terrell e Laurence: le tre cominciarono a far musica ufficialmente nel 1986, pubblicando il singolo “We’re back” per annunciare di essere tornate sulle scene musicali. Nonostante quel brano non fosse stato un successo, le tre continuarono a fare musica con tournée in giro per il mondo. La band registrò grandi successi in quegli anni, come “Crazy ‘bout the Guy”, “I Want to Be Loved” e “Hit and Miss”.

Negli anni, le Former Ladies of the Supremes hanno subito diversi cambiamenti di formazione. Nel 1993 Terrell ha lasciato il gruppo mentre nel 1996 è stato il turno di Tucker. È poi arrivata Poole, rimasta fino al 2009. Negli anni la band è stata protagonista di diverse reunion, tornando a cantare spesso dal vivo.