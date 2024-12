La poetica di Roberto Vecchioni si divide tra libri, musica, carriera accademica; la sua penna è stimolo di riflessione, mezzo con il quale genera mondi ricchi di introspezione e che spesso si intrecciano che le trame della vita propria e altrui. Proprio a proposito di vita c’è chi, incuriosito dalla sua grandezza artistica, ricerca curiosità a proposito dei suoi affetti più cari come ad esempio in riferimento ai figli.

Roberto Vecchioni ha avuto 4 figli, nati da due matrimoni differenti; la primogenita è Francesca, nata dal primo matrimonio del cantautore con Irene Bozzi. Successivamente si è legato all’attuale moglie, Daria, con la quale ha dato alla luce altri tre figli: Carolina, Arrigo – scomparso nel 2023 ed Edoardo. “Non ho mai visto dei fratelli così uniti”, raccontava Roberto Vecchioni in un’intervista del passato per il Corriere della Sera: “Condividono tutte le mie avventure”.

Cosa fanno oggi i figli di Roberto Vecchioni?

Ma chi sono i figli di Roberto Vecchioni e cosa fanno oggi? A dispetto della notorietà del padre, sia per meriti artistici che accademici, non hanno mai ricercato la luce dei riflettori e salvo il compianto Arrigo non si riscontrano percorsi affini alla scia professionale del papà. Francesca è una nota attivista, sempre in prima linea per temi legati alla libertà d’espressione e inclusione; non a caso è la presidentessa della Fondazione Diversity che ha come baricentro proprio tali principi e lotte. Minori sono le informazioni reperibili invece sul conto di Carolina ed Edoardo; sappiamo però che entrambe le due figlie di Roberto Vecchioni lo hanno reso felicemente nonno.