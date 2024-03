Chi sono Franco e Andrea Antonello/ La storia d’amore tra padre e figlio a dispetto dell’autismo

Franco e Andrea Antonello, la storia del ragazzo affetto da autismo

Il mezzo televisivo, così come quello cinematografico associati a tanti altri contesti artistici, possono spesso essere veicolo sensibile e forte di storie degne di essere conosciute. Un esempio è rappresentato da Franco e Andrea Antonello; padre e figlio legati da un amore viscerale, un sentimento amplificato dalla patologia del ragazzo, affetto da autismo fin dai primi anni di vita.

Franco e suo figlio Andrea Antonello hanno fatto conoscere la propria storia nel 2010, in particolare tramite la trasmissione Le Iene, per un gesto d’amore sensazionale oltre che monito per le famiglie che vivono la medesima esperienza. Insieme sono partiti per un viaggio in moto tra le bellezze italiane; un racconto di vita che ha ispirato non solo un romanzo ma anche un film, “Se ti abbraccio non avere paura”, diretto da Salvatores.

Andrea Antonello a Ballando con le stelle 2023: l’orgoglio del padre Franco Antonello

Nel 2023 Franco Antonello ha assistito con entusiasmo alla partecipazione di suo figlio Andrea Antonello nella trasmissione Ballando con le stelle. Ennesima occasione d’oro per sfruttare il mezzo televisivo per parlare di una patologia che merita una degna risonanza, ovvero l’autismo. L’intento pregevole della partecipazione al talent è stato confermato ovviamente dalle parole del padre del giovane in un’intervista rilasciata per Il Gazzettino.

“Ci hanno chiamati loro; le cose e le cose quando nascono spontaneamente diventano ancora più belle… Un’occasione per sostenere progetti che servono a quelle famiglie che non hanno la possibilità di mostrarsi. Noi diamo un aiuto e così, dove ci invitano, noi andiamo”. Queste le parole di Franco Antonello padre di Andrea – ragazzo affetto da autismo – a proposito della partecipazione a Ballando con le stelle 2023.

