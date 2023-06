Chi sono Gabriela e Giuseppe prima coppia ufficiale Temptation Island 2023/ “Ha usato un sito di incontri…”

Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023: la clip di presentazione

Per un reality che va, un’altro che arriva; dopo il passaggio di testimone tra GF Vip e Isola dei Famosi, è pronta a tornare su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island. Il format dedicato alle coppie in crisi sbarcherà in prima serata proprio al posto del programma condotto da Ilary Blasi ed è arrivata oggi un primo assaggio di quelli che saranno i protagonisti che domineranno la scena a partire da lunedì 26 giugno. Come riporta la pagina Instagram di Biccy.it, è stata ufficializzata la prima coppia: Gabriela e Giuseppe.

Per chi non lo sapesse, Temptation Island è un reality dove coppie in crisi si mettono alla prova per cercare o di trovare un punto di chiusura, oppure di incontro. Tentatori e tentatrici sono il banco di prova per gli innamorati e i primi a cimentarsi nell’esperienza saranno Gabriela e Giuseppe. Il programma ha annunciato la prima coppia con un video di presentazione dove è la ragazza a raccontare come siano arrivati alla decisione di cimentarsi con Temptation Island 2023.

Gabriela e Giuseppe, cosa li ha portati a Temptation Island 2023: “Per lui ho sacrificato tutto…”

“Ciao, sono Gabriela, siamo fidanzati da 7 anni. Per Giuseppe ho sacrificato tutto: amicizie, scuola, famiglia, perchè gli dava fastidio anche se andavo a comprare il pane da sola“. Inizia così il video di presentazione della prima coppia ufficiale di Temptation Island 2023, con la giovane che prende la parola. “A gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri, però per sbaglio, ha dato il mio numero”. La necessità per Gabriela di cimentarsi con il reality sembrerebbe dunque la voglia di mettere nuovamente alla prova il “suo” Giuseppe. Estremamente apprensivo e geloso, ma che si sarebbe reso protagonista di un gesto che avrebbe sgretolato la fiducia riposta in lui dalla fidanzata.

“Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto: ‘Ciao, stasera dobbiamo vederci’. Ma che scemo, a stento sa parlare italiano; si faceva chiamare ‘American Boy’“. Queste le parole di Gabriela nel video di presentazione di Temptation Island 2023 – riportate da Fanpage – che poi nella clip viene raggiunta anche dal suo fidanzato Giuseppe. E’ chiaro che per la coppia i temi principali siano quelli della fiducia e della fedeltà, traditi dal ragazzo a dispetto di un rigoroso atteggiamento oppressivo nei confronti della fidanzata. Chissà come si comporteranno entrambi al cospetto di tentatori e tentatrici; non resta che attendere il prossimo lunedì 26 giugno per la prima puntata di Temptation Island 2023.











