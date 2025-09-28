Diamo un'occhiata ai nuovi concorrenti di Amici 25, soffermandoci sui cantanti Gabriel Gard e Plasma: chi sono e perché promettono bene...
Da Gabriele Gard a Plasma, chi sono? Due prospetti dal buon potenziale…
Ci sono anche Gabriele Gard e Plasma tra i nuovi concorrenti di Amici 25. Entrambi cantanti, stando alle anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 28 settembre, faranno un figurone e conquisteranno l’ambita maglia per entrare nella scuola di Maria De Filippi. Per quanto riguarda Gabriele Gard, sappiamo che ha diciassette anni e che è un ragazzo di origini italo-uruguaiane. La sua giovanissima carriera lo ha visto fin qui mettersi alla prova come cantautore e vocalist; in futuro ambisce a scrivere nuova musica e a raccontare storie di vita vissuta.
Stando alle anticipazioni della puntata, il cantante viene ammesso nella scuola grazie al volere di Anna Pettinelli, che è pronta a scommettere sul suo potenziale e il suo talento. Per quanto concerne la presenza social, non ha ovviamente ancora un seguito nutrito e conta appena 3500 follower.
Gabriele Gard e Plasma conquistano la maglia di Amici 25?
L’altro concorrente che si appresta ad entrare nella scuola di Amici 25 è Plasma, nome d’arte di Antonio. Cantante e rapper, vanta già collaborazioni importanti con artisti affermanti nel panorama nazionale come il vincitore di Sanremo, Olly, e Alfa. Anche lui, come il suo compagno di banco, non ha ancora avuto modo di crearsi un seguito social e il suo profilo Instagram cinta grosso modo lo stesso numero di seguaci di Gabriele.
Dunque cosa aspettarci dal cantante in questa nuova avventura ad Amici 25? Abbiamo pochi elementi per dirlo, ma di sicuro abbiamo a che fare con un concorrente interessante. Ed essere già entrato, così giovani, nel giro del cantautori contemporanei ne è certamente la prova.