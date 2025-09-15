Marco Tronchetti Provera, chi sono i figli Giada, Giovanni e Ilaria nati dal matrimonio con Cecilia Pirelli: la famiglia dell'imprenditore

Marco Tronchetti Provera: chi sono i figli Giada, Giovanni e Ilaria

Marco Tronchetti Provera è uno degli ospiti della nuova puntata di Quarta Repubblica, in onda questa sera, lunedì 15 settembre 2025, in prima serata su Rete 4 con la conduzione di Nicola Porro. Imprenditore di fama nazionale e dalla rinomata carriera manageriale (è stato per anni presidente di Pirelli e di Telecom Italia), è anche un padre e ha vissuto nel corso della sua vita tre importanti matrimoni, seppur culminati con il divorzio.

Chi è la vincitrice di Miss Italia 2025?/ In pole position Giada Stabile dalla Sicilia

Sposato per la prima volta con la giornalista Letizia Rittatore Vonwiller, dopo il divorzio è convolato a nozze nel 1978 con Cecilia Pirelli, sua seconda moglie e con la quale ha avuto tre figli, Giada, Giovanni e Ilaria; a seguire, nel 2001 ha celebrato il matrimonio con la terza ex moglie, Afef Jnifen, sino alla separazione nel 2018.

Girolamo Biagio Bruzzese, chi è l'ex ndranghetista pentito/ "Collaboro con la giustizia per le mie figlie"

Ma, in merito ai figli di Marco Tronchetti Provera, quali informazioni abbiamo su di loro? Nati dal matrimonio con Cecilia Pirelli, hanno preso strade professionali differenti l’uno dall’altro; chi sicuramente ha seguito le orme professionali del padre è Giovanni, anch’egli imprenditore nonché il più conosciuto tra i tre.

Giovanni Tronchetti Provera, carriera e vita privata: la fidanzata Chiara Ferragni

Entrando nel merito dei figli di Marco Tronchetti Provera, il nome più conosciuto a livello nazionale è sicuramente quello di Giovanni Tronchetti Provera. Nato nel 1983, è uno dei nomi di spicco del panorama imprenditoriale italiano, essendo manager del gruppo Pirelli, di cui per anni il padre Marco è stato presidente.

San Salvatore, azienda protagonista Boss in incognito 2025/ Un grande esempio di Made in Italy

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, in passato è stato sposato con l’imprenditrice di origini tedesche Nicole Moellhausen, dalla quale ha avuto tre figli. In seguito alla separazione, il suo nome è poi rimbalzato sui rotocalchi di cronaca rosa soprattutto nel corso dell’ultimo anno, complice il suo avvicinamento a Chiara Ferragni, sua nuova fidanzata. Dopo le prime indiscrezioni, la coppia è uscita allo scoperto e per entrambi rappresenta una nuova ripartenza, anche per la stessa imprenditrice digitale, reduce dalla turbolenta rottura con Fedez.