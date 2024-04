Chi sono Gino e Noemi, The Voice Generations/ Padre e figlia uniti dalla musica: “a Napoli si canta sempre”

Gino e Noemi con Vivo per lei conquistano The Voice Generations

Gino e Noemi, papà e figlia, hanno conquistato la giuria e il pubblico di The Voice Generations, lo spin-off di The Voice, dove a sfidarsi sono gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Durante la puntata delle Blind Audition ad attirare l’attenzione dei giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, ma anche del pubblico è stata la “coppia” formata da Gino Scannapieco con la figlia Noemi. I due hanno duettato sulle note di “Vivo per lei”, celebre brano portato al successo da Andrea Bocelli e Giorgia, emozionando tutti e incantando la giuria. I primi a girarsi subito sono Clementino e Arisa.

Proprio il rapper si è complimentato con padre e figlia per poi precisare: “siete stati straordinari. Io mi sono detto ‘ma dove stanno salendo?’. Andavate sempre più in alto con le note e siete stati stupendi. Oddio ma quello lì dietro è Matthew. Io lo conosco quel ragazzo! Lui è un rapper bravissimo napoletano. Lui è bravissimo, un grande freestyler, ma è incredibile. Ah è il tuo fidanzato Noemi? Oddio guarda che il tuo ragazzo è davvero spettacolare”.

Gino Scannapieco da X Factor a The Voice Generations con la figlia Noemi

Gino Scannapieco, il concorrente di The Voice Generations in gara con la figlia Noemi, non è nuovo al mondo dello spettacolo e dei talent. Il cantante – operaio, infatti, ha partecipato a X Factor e poi ad All Together Now e quest’anno ha pensato bene di presentarsi a The Voice Generations con la figlia Noemi. Una coppia che ha lasciato il segno complice un’esibizione davvero emozionante sulle note di “Vivo per lei”. Dopo l’esibizione Clementino ed Arisa si sono complimentati con padre e figlio che alla fine scelgono di entrare nella squadra di Clementino.

La musica è sempre stata una grandissima passione per Gino che ha raccontato: “a Napoli si canta sempre, mentre si cucina, mentre si fanno i servizi o si stendono i panni. Da piccolo mi svegliavo già con il pensiero di cantare, mettevo la cassetta nello stereo e iniziavo. Ho 42 anni, sono un operaio, con la passione per il canto. Io a 17 anni sognavo di fare il cantante come mestiere principale. Qui nella piazzetta Diaz ho fatto una tappa di un festival in cui ho partecipato, fu una delle esibizioni più emozionanti. Qui nella mia terra ho cantato con i brividi”. Sul finale il cantante – operaio ha ammesso: “sognavo di fare il cantante, poi ho messo su famiglia un po’ presto, avevo 22 anni quando sono diventato padre e ho dovuto far conto con al realtà. Però quando ho preso Noemi in braccio tutto è cambiato per me e la vita ha iniziato a girare intorno a lei. Il mio sogno da lì è diventato mia figlia”.











