Chi sono Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, concorrenti Matrimonio a prima vista Italia 2022/ A pochi km..

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, scopriamo la coppia di concorrenti Matrimonio a prima vista Italia 2022

Questa sera riparte su Real Time “Matrimonio a prima vista“. Dopo l’edizione 2021 riecco sei partecipanti alla ricerca dell’anima gemella. Tra di loro c’è Giorgia Bracco. Originaria di Mondovì, la 27enne svolge il lavoro di impiegata, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Dopo aver terminato gli studi sembrava intenzionata a intraprendere la carriera da avvocato, ma ha abbandonato il praticantato ben presto. Cresciuta soprattutto con i nonni a causa dei difficili rapporti dei genitori, ha imparato a non fare gli stessi errori di mamma e papà: nel giro di un solo anno ha cambiato casa, lavoro e ha lasciato il fidanzato, ripartendo da zero. Giorgia Bracco è infatti una persona semplice, che ama le passeggiate, nuotare, uscire con gli amici, ed è ora in cerca di qualcuno che possa regalarle quella stabilità che va cercando da tempo: può essere che si tratti proprio di Gianluca?

Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta e coppie: Giorgia-Gianluca, Cristina-Mattia, Giorgia-Antonio

Gianluca Ferrara sarà l’anima gemella di Giorgia Bracco, conosciuta a “Matrimonio a prima vista Italia 2022”?

Il 30enne Gianluca Ferrara è originario di Nichelino, in provincia di Torino. È un imprenditore e lavora per l’azienda di famiglia che produce e vende porte d’interno. Il piemontese ha un bellissimo rapporto con il fratello e le due sorelle più grandi ed è molto legato alla madre. Gli amici lo hanno soprannominato “Geppy” (così per il suo lavoro di falegnameria, come Geppetto) e lo definiscono una persona anacronistica, nel senso che è talmente appassionato di vintage che talvolta sembra non vivere in questo tempo, ma lontano dalla frenesia e la tecnologia di oggi. Gianluca Ferrara sa bene cosa cerca in una donna, soprattutto a livello fisico, ma sa anche che sarà necessario dover mettersi in discussione e provare a uscire dai propri schemi. Attualmente vive a Torino solo con il suo pesce, ma chissà che casa sua non sia pronta ad accogliere una nuova famiglia, magari proprio con Giorgia Bracco.

