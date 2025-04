Tra i protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 2025, nella nuova stagione che sta per cominciare, ci sono anche Giorgio e Adele. Torna, infatti, anche quest’anno l’esperimento sociale, il programma in onda su Real Time che prevede che due persone si incontrino e comincino una relazione, che potrebbe poi terminare o andare avanti, sopravvivendo allo spegnimento delle telecamere. Sarà così per Giorgio e Adele? La coppia sarà protagonista della trasmissione, o meglio, dell’esperimento sociale: riusciranno i due a sopravvivere al programma e ad uscire insieme da Matrimonio a Prima Vista? Prima di vedere come andrà la loro esperienza, andiamo a scoprire chi sono i due.

Giorgio Badaracco viene dalla provincia di Roma: l’uomo lavora in aeroporto e vive solo. Il ragazzo si dice molto soddisfatto della sua vita: è infatti contento dei traguardi professionali raggiunti. Non solo lavoro, però, nella vita di Giorgio, che ama anche passare il suo tempo libero a contatto con la natura e in particolare modo al mare, dove vive. È appassionato inoltre di sport e in particolare di vite surf. Per quanto riguarda la famiglia, invece, sappiamo che la mamma è russa mentre il papà è italiano. Giorgio sogna di trovare la donna della sua vita ma è sincero sui suoi progetti: se non la trovasse, preferirebbe rimanere solo.

Se Giorgio cerca la donna della sua vita e spera di trovarla a Matrimonio a Prima Vista 2025, lo stesso vuole fare anche Adele. Lei viene da Cento, in provincia di Ferrara, e fa la OSS. Come Giorgio, anche Adele vive sola e le sue passioni sono fuori dal comune: canta in un coro gospel ed è attiva in un’associazione che si occupa di organizzare eventi a contatto con la natura. Adora inoltre dipingere e ballare la tecno. Tra i suoi obiettivi, quello di trovare una persona decisa, che sappia già cosa vuole dalla vita e che sia in grado di raggiungere i propri scopi.

